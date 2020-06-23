Скрипник: Пять судей с лицензией ВАР, а из тура в тур делают одни и те же ошибки

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказал свое мнение относительно работы ВАР в УПЛ.

"У меня есть свое понимание и какие-то недовольства. Но это мое мнение. Футбол есть везде: и в Африке, и в Украине. Если ты любишь этот вид спорта, то должен ему подчиняться и тем правилам, которые есть. С проблемами тоже можно бороться: совместно разговаривать и делать работу над ошибками.

Мне хочется видеть, чтобы за те же ошибки судьи не просто отстранялись от игр, а затем выходили на поле и опять делали их. Они как будто где-то гуляют. По полгода нету их, отсудили, потом опять полгода где-то гуляют. Делайте это как-то открыто, чтобы все видели, как вы работаете над ошибками.

У нас пять человек имеют лицензию ВАР, а делают из тура в тур одни и те же ошибки. Тогда привлеките других арбитров – молодых, честных. Это уже не мое дело, но надо как-то с этим бороться. Сейчас мы как заложники ситуации. Несколько человек имеют лицензию системы ВАР и, можно сказать, они теперь главные люди, которые могут позвать или не позвать судью. Картинка хорошая – зовут, или картинка плохая – не будем смотреть. А из этого получается, что у тех или иных команд убавляются очки", – сказал Скрипник.