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Скрипник: Пять судей с лицензией ВАР, а из тура в тур делают одни и те же ошибки

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова про ВАР в УПЛ

Скрипник: Пять судей с лицензией ВАР, а из тура в тур делают одни и те же ошибки
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказал свое мнение относительно работы ВАР в УПЛ.

"У меня есть свое понимание и какие-то недовольства. Но это мое мнение. Футбол есть везде: и в Африке, и в Украине. Если ты любишь этот вид спорта, то должен ему подчиняться и тем правилам, которые есть. С проблемами тоже можно бороться: совместно разговаривать и делать работу над ошибками.

Мне хочется видеть, чтобы за те же ошибки судьи не просто отстранялись от игр, а затем выходили на поле и опять делали их. Они как будто где-то гуляют. По полгода нету их, отсудили, потом опять полгода где-то гуляют. Делайте это как-то открыто, чтобы все видели, как вы работаете над ошибками.

У нас пять человек имеют лицензию ВАР, а делают из тура в тур одни и те же ошибки. Тогда привлеките других арбитров – молодых, честных. Это уже не мое дело, но надо как-то с этим бороться. Сейчас мы как заложники ситуации. Несколько человек имеют лицензию системы ВАР и, можно сказать, они теперь главные люди, которые могут позвать или не позвать судью. Картинка хорошая – зовут, или картинка плохая – не будем смотреть. А из этого получается, что у тех или иных команд убавляются очки", – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
23.06.2020 в 18:47
"Тогда привлеките других арбитров – молодых, честных" А где их взять?Что ? Сейчас в паспорте или в судейской лицензии делают подобную отметку?
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