  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: В каких моментах арбитр убил Колос? Я не увидел никакого убийства
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: В каких моментах арбитр убил Колос? Я не увидел никакого убийства

Премьер-лига
(2 голосов)

Есть и такая точка зрения

Цыганык: В каких моментах арбитр убил Колос? Я не увидел никакого убийства
Новина українською

Украинский футбольный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык поделился мнением о судействе Сергея Бойко в матче 27-го тура УПЛ "Динамо" – "Колос" (2:1).

"Расскажите, в каких моментах матча "Динамо" – "Колос" арбитр убил гостей? Я понимаю эмоции, понимаю, что долго смотрят, что с этим есть проблемы. У нас террариум в судейском корпусе. Старшие завидуют молодым, кого-то взяли в судьи ФИФА, кого-то не взяли.

Если разбирать вчерашний матч, то мне обидно смотреть на эмоции Руслана Костышина. Эмоции необходимо убирать и смотреть на ситуацию сознательно.

Если бы Богданов забил первый пенальти, то "Колос" бы вел в счете. Каждая из команд пробила по два пенальти, просто "Динамо" забило дважды, а "Колос" только один раз.

Я не увидел никакого убийства. Наоборот, думаю, что арбитр лояльнее отнесся к "Колосу" в этом матче

Просмотрим все пенальти, все эти моменты. Где Бойко убил "Колос?", – сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (41)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.06.2020 в 22:04
Цыганык: В каких моментах арбитр убил Колос? Я не увидел никакого убийстваКогда плохое зрение покупают очки.Хотя когда он лижит задницу Сурку то ему не до футбола
Ответить
+1
0
prostors (Вольногорск)
23.06.2020 в 22:00
ФФУ-Павелко(лепший друг Суркисов), Судьи Лучано Лучи друган ПЕНИСОВА. Кто всрался -ДИНАМО? ВЫ ЧТО ДЯТЛЫ?
Ответить
0
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.06.2020 в 21:59
Цыганык полностью уже лижит Суркису
Ответить
+2
0
prostors (Вольногорск)
23.06.2020 в 21:56
Вопрос умникам?Какое наказание за фол в штрафной площадке? Свободный,пенальти. ШОКОЛАДКА?
Ответить
0
-2
zotov810 (Одесса)
23.06.2020 в 21:51
23 разгромных поражения у Шахтера в Евро кубках. Самое крупное 7:0 от Баварии. Это по поводу кто отгребает.
Ответить
+1
-2
Матч Футболович
23.06.2020 в 21:55
нам привести статистику Черноморца в Еврокубках или вы глорите за дырявых)) Мальмё, Лугано, Скендербеу, Яблонец, Астана - еще море "суперклубов"))
Ответить
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.06.2020 в 21:44
Цыганык уже до блеска зализал дупу Шубкису.
Ответить
+3
-1
Матч Футболович
23.06.2020 в 21:43
цэгавнюк - что тут сказать, зашоренный сурковый очколиз, фублд тварына(((
Ответить
+4
-1
Sandra777 (Львів)
23.06.2020 в 21:37
Він точно зі Львова?бо тут таких срако лизів немає
Ответить
+5
-1
ascent (Луксор)
23.06.2020 в 21:44
Ответить
+3
0
ascent (Луксор)
23.06.2020 в 21:28
Если ты журналист, то должен быть беспристрастным! А твое утверждение минимум говорит, что Динамо тебе не безразлично. Не увидел, что судья убил Колос? Увидел, что судья ЛОЯЛЬНО отнесся к Колосу - значит увидел, что судья убил Динамо! А в прошлый раз Цыганик увидел намеренное обнуление карточки игроком Зари!
Ответить
+4
-4
support (Kyiv)
23.06.2020 в 21:24
Шо тут дурачек сашахм из Хмельницка все еще сопоставляет дк с великим клубом Шахтер ? Даун, не сравнивай топ клуб , с помойкой , застрявшей со своими успехами в 90х
Ответить
+6
-4
zotov810 (Одесса)
23.06.2020 в 21:40
Дурак с помойки это ты.
Ответить
0
-6
lektor (Мариуполь)
23.06.2020 в 21:12
аж смешно дурачку саше уже и не отвечают )
Ответить
+6
-5
Number13 (Мариуполь)
23.06.2020 в 21:16
а смысл? там такой бессознательный поток вперемешку с "а шд, а у шд, а вот шд"... Проще с попугаем пообщаться)))
Ответить
+5
-3
Number13 (Мариуполь)
23.06.2020 в 21:12
Кто бы сомневался, что этот чмудило такое отчебучит.
Ответить
+7
-5
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 21:11
думал хоть сутра или вечеру что-то кротобаза придумает нормальное .. нет просто вопли и 0 аргументов (( бай-бай ...
Ответить
+2
-6
avatar
Spokoyno (Киев)
23.06.2020 в 21:06
Хіба не поставлений пенальті на Цитаішвілі та жовта замість червоної за стрибок прямою ногою у ноги Попова не підтверджують це? Утім обожнювачи Динамо спираючись на погану гру ДК та лояльність суддів десять... двадцять років тому бачать тільки одне "Суркис все купив" Манечка в них така!
Ответить
+2
-6
avatar
Spokoyno (Киев)
23.06.2020 в 21:20
Три вже манячкнули.... сподіваюсь, що не останні
Ответить
0
-2
Mike50 (M)
23.06.2020 в 21:03
Обычно за такие мелкие задержки не ставятся пенальти. Но и за такую выставленную руку как у Миколенко тоже. Таких задержек на каждом стандартном положении можно найти несколько. Не надо было вообще на них обращать внимание арбитру, не было бы такого резонанса. А вообще правда, если отбросить разочарование Колоса, то им надо было бы забивать первый пенальти и выход один на один. И выиграли бы 2-3. Но с другой стороны удаление... В общем, всё сложно. Плюс для Колоса, что для них результаты с самого начала разделения на шестерки не имеют значения.
Ответить
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 21:09
во-во на Ците был фол куда жестче чем все те что дальше были, а толку?? дали ЖК Ците ))) и дальше говорят за ДК судья ))) тут либо слепой крот либо купленый джинсовый журнашлюшка )
Ответить
+2
-5
avatar
Drovko (Lviv)
23.06.2020 в 21:02
Циганик не бачить....бо то вже давно динамівська шавка
Ответить
+8
-3
Max1982 (Київ)
23.06.2020 в 20:59
Циган або сліпий або дибіл!його сране динамо повинно протягом ігри забивати по 4 голи таким командам.позор!днооооо!що буде далі?в Лізі чемпіонів???
Ответить
+8
-2
sergei2020 (Черновцы)
23.06.2020 в 21:01
Думаю і перше і друге!
Ответить
+7
-1
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 21:10
так чего ШД такое мегасильное ели в 1 мяч выиграло так же ??? ))
Ответить
+1
-5
sergei2020 (Черновцы)
23.06.2020 в 21:18
Причому тут Шахтар? Шахтар з дирки зробив ГІВНО.
+4
-3
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 20:58
самое смешное что вылезла кротобаза а не болелы КК ))))) о чем говорить еще? ))) мораеса косят в 2х метрах вирнтуального по ходу, и пеналь а тут им не то )))))))))
Ответить
+2
-7
Tenma7 (Чернигов)
23.06.2020 в 21:05
Ну почему кротобаза? Болелы многих клубов возмущены этой х р енью во всерашнем матче, под названием "судейство"
Ответить
+6
-1
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 21:08
а можно четче что не так было? а то возмущены, не нрвится, судь куплен и .д. а реально аргументов 0! )) учитыва, что ДК не дали в начале на Ците пеналь чистейший )))
+2
-5
Tenma7 (Чернигов)
23.06.2020 в 21:33
Со стороны было ощущение что посл 10 мин судейка ищет за что бы поставить пеналь. Сначала он пересматривает мин 5 вар, пытаясь разглядеть нарушение, какое то миликасание или я хз, хотя там и слепому все понятно. Потом, когда времени остается вообще фанарь, он бежит смотреть псевдо фол на де пене и ему внезапно хватает 5 сек что б определить нарушение. Вот со стороны для многих это все выглядит очень предвзятым и это мягко сказано. Таких пеналей можно ставить 20+ за игру
+2
-2
avatar
Инспектор ( )
23.06.2020 в 20:53
Пан Циганик, не надо брызгать слюной на чарiвну Сашу Лободу. И, очки закажите
Ответить
+9
-2
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 20:55
перелогинился на очередной акк?? вопроы ниже! четко по пунктам что не так было??
Ответить
+1
-7
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
23.06.2020 в 20:44
Товарищ Циганык купите очки и посмотрите еще раз,не обращая внимания на футболки и фамилии
Ответить
+7
-3
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 20:51
а можно не писать вот так а четко где и как??
Ответить
+1
-7
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
23.06.2020 в 21:14
Проблема в том,что они(арбитры) тянут это Динамо,а в Европе за такое ничего(в лучшем случае за споры и маты карточки получат)....А потом смотришь обзоры и рейтинги клубов -а там печалька.И я имел ввиду не только вчерашний матч!
+4
-4
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 20:51
пеналь на Ците не дали?
Ответить
+2
-7
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 20:53
аналогичный на игроке КК дали , как?? игроки КК валили играков ДК за футболку на повторе видно как футболка отттопытера во всех ммоентах!!! в ответ когда второй пеналь дали КК игроки ДК просто корпусом прикрыли ход игроку КК ... иии?? очки взял??
Ответить
+1
-7
СашаXM (Хмельницкий)
23.06.2020 в 20:54
Мраес в метре от игрока пробежа упал - пеналь и вони 0! Как думаете всё так просто?? заказхи
Ответить
+1
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
23.06.2020 в 21:31
Причому тут Європа, Європа? Ця вся кротобаза зациклилась на Європі без аргументів, а тому що на Європі бальшой шахтьор відгребає як потрібно від суддів, які судять там нормальною, а тут усі судді на користь бальшого шахтьора, от кротобаза і хоче щось сказати про Динамо, а воно виходить не "бе"... і не" ме".....
Ответить
+2
-3
avatar
scorpius (Ck)
23.06.2020 в 21:35
Так отгребают в основном дыркачи, причем здесь Шахтер, который на голову выше?
+3
-2
Матч Футболович
23.06.2020 в 21:51
если Шахтер отгребает в Европе, находясь в 1/8 ЛЕ с большими шансами на четвертьфинал, то что делают в Европе с дыркой?!))) Уничтожают разлагают на атомы, издеваются?!? Голы ж@пой от Шерифа, Мальмё, Лугано, Яблонец, о Боги Скендербеу - кто ещё не натягивал дырку?!?))) кому-кому, но не дырявым о Европе говорить))
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...