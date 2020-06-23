Цыганык: В каких моментах арбитр убил Колос? Я не увидел никакого убийства

Украинский футбольный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык поделился мнением о судействе Сергея Бойко в матче 27-го тура УПЛ "Динамо" – "Колос" (2:1).

"Расскажите, в каких моментах матча "Динамо" – "Колос" арбитр убил гостей? Я понимаю эмоции, понимаю, что долго смотрят, что с этим есть проблемы. У нас террариум в судейском корпусе. Старшие завидуют молодым, кого-то взяли в судьи ФИФА, кого-то не взяли.

Если разбирать вчерашний матч, то мне обидно смотреть на эмоции Руслана Костышина. Эмоции необходимо убирать и смотреть на ситуацию сознательно.

Если бы Богданов забил первый пенальти, то "Колос" бы вел в счете. Каждая из команд пробила по два пенальти, просто "Динамо" забило дважды, а "Колос" только один раз.

Я не увидел никакого убийства. Наоборот, думаю, что арбитр лояльнее отнесся к "Колосу" в этом матче

Просмотрим все пенальти, все эти моменты. Где Бойко убил "Колос?", – сказал Цыганык.