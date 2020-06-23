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Каштру подтвердил, что его ассистент вскоре перейдет на работу в Спортинг
Филипе Селиккая будет работать с дублем львов
Главный тренер "Шахтера" Луиша Каштру подтвердил информацию о том, что его помощник Филипе Селиккая в ближайшее время покинет донецкий клуб и продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге".
"Нет смысла отрицать очевидное. Думаю, он уже почти в "Спортинге".
Желаю ему больших успехов на своем тренерском пути", – цитирует Каштру A Bola.
Ранее сообщалось, что Селиккая возглавит дублирующий состав "Спортинга".
Напомним, что 35-летний специалист пришел в "Шахтер" летом минувшего года вместе с Луишем Каштру. Всего же в тандеме с Каштру Селиккая работает с 2017 года.