Каштру подтвердил, что его ассистент вскоре перейдет на работу в Спортинг

Главный тренер "Шахтера" Луиша Каштру подтвердил информацию о том, что его помощник Филипе Селиккая в ближайшее время покинет донецкий клуб и продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге".

"Нет смысла отрицать очевидное. Думаю, он уже почти в "Спортинге".

Желаю ему больших успехов на своем тренерском пути", – цитирует Каштру A Bola.

Ранее сообщалось, что Селиккая возглавит дублирующий состав "Спортинга".

Напомним, что 35-летний специалист пришел в "Шахтер" летом минувшего года вместе с Луишем Каштру. Всего же в тандеме с Каштру Селиккая работает с 2017 года.