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Официально: коронавирус у игроков Олимпика не подтвердился

Премьер-лига
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Команда возвращается к тренировкам

Официально: коронавирус у игроков Олимпика не подтвердился
Новина українською

Игроки "Олимпика", которые сдали положительные тесты на COVID-19, прошли повторную проверку, и в этот раз результаты оказались отрицательными.

Команда оперативно сделала повторные тесты еще в двух других лабораториях в Киеве. Результаты в обоих случаях оказались отрицательными.

Первоначальные результаты тестирования могут быть связанны с ошибкой в лаборатории или же некачественными образцами самого теста.

Таким образом, команда Игоря Климовского уже завтра вернется к тренировочному процессу и начнет подготовку к матчу 28-го тура УПЛ против "Ворсклы".

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В статье: Олимпик (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Олимпик

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