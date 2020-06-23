Официально: коронавирус у игроков Олимпика не подтвердился

Игроки "Олимпика", которые сдали положительные тесты на COVID-19, прошли повторную проверку, и в этот раз результаты оказались отрицательными.

Команда оперативно сделала повторные тесты еще в двух других лабораториях в Киеве. Результаты в обоих случаях оказались отрицательными.

Первоначальные результаты тестирования могут быть связанны с ошибкой в лаборатории или же некачественными образцами самого теста.

Таким образом, команда Игоря Климовского уже завтра вернется к тренировочному процессу и начнет подготовку к матчу 28-го тура УПЛ против "Ворсклы".