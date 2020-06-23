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Каштру: Не скрываю, что хотел бы тренировать сборную

Премьер-лига
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У тренера много поставленных целей

Каштру: Не скрываю, что хотел бы тренировать сборную
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оценил работу Фернанду Сантуша в сборной Португалии, при этом признавшись, что в будущем хотел бы попробовать себя в качестве наставника национальной команды.

"В сборной Португалии есть Фернандо Сантуш, и он отлично делает свою работу. Да и кроме Сантуша есть отличные тренеры, которые могут тренировать команду.

Я не скрываю, что хотел бы тренировать национальную команду. В моей жизни немало целей, которые еще не достигнуты, и эта может быть одной из них", - цитирует Каштру Record.

Напомним, что в своей тренерской карьере Каштру работал с клубами из Португалии, а "Шахтер" стал для тренера первой зарубежной командой.

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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