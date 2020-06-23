Скрипник: Если бы я хотел работать в Германии, я бы там был и тренировал

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник, который львиную часть своей карьеры провел в Германии, рассказал, почему он согласился на предложение луганского клуба.

— Вам хотелось бы еще поработать в Германии?

— Если бы я этого хотел, я бы там был и тренировал бы. Но мне захотелось чуть-чуть другого. Я поехал в Латвию, мне там понравилось. Я приехал сюда, в Украину, мне очень нравится. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас я тренер "Зари".

— У вас поменялся менталитет после стольких лет жизни в Германии?

— Да, поменялся. В западную, немецкую сторону. Человек привыкает к тем условиям, в которых он находится. 25 лет моя семья живет за границей: там работаем, там учимся. Подстраиваемся под тот лад жизни, который там есть.

— За какие места в Бундеслиге боролась бы "Заря"?

— Не знаю, трудно сказать.