Комитет арбитров УАФ оценил работу рефери в матче Динамо - Колос: все пенальти назначены верно

Комитет арбитров УАФ оценил работу арбитра Сергея Бойко в резонансном матче 27-го тура УПЛ "Динамо"- "Колос" 2:1.

Напомним, что в матче было пробито четыре одиннадцатиметровых удара, а еще один был отменен после использования системы ВАР.

Впрочем, комитет счел, что действия Бойко были в букве закона.

Так, комитет выделил лишь две ошибки в действиях арбитра, которые были исправлены после просмотра ВАР. Комитет арбитров УАФ считает, что Бойко неверно указал на "точку" после падения Вербича на 76-й минуте, однако принял правильное решение после видеоповтора.

Также комитет выделил момент, когда арбитр позволил продолжить игру после падения Де Пены, но после просмотра повтора указал на "точку", что по мнению Комитета арбитров УАФ - верное решение.

В моментах с тремя оставшимися пенальти Сергей Бойко, по мнению комитета, сделал все согласно букве закона, включая дисциплинарные санкции игрокам.