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Вербич: Я сразу сказал судье, что на мне пенальти не было, но он все равно пошел смотреть ВАР

Премьер-лига
(2 голосов)

И снова о судействе в матче Динамо - Колос

Вербич: Я сразу сказал судье, что на мне пенальти не было, но он все равно пошел смотреть ВАР
Новина українською

В матче 27-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Колос" (2:1) было назначено четыре пенальти.

В одном из эпизодов, когда арбитр увидел нарушение правил со стороны игрока гостей Виталия Гавриша против Беньямина Вербича, полузащитник киевлян признался, что фола на нем не было, что, впрочем, не помешало судье пересмотреть эпизод с помощью системы ВАР. Беньямин прокомментировал тот момент:

"В том моменте Кендзера подавал с фланга, я хотел обогнать защитника, но он "закрыл" меня. Думаю, в том эпизоде фол был, скорее, с моей стороны, и уж точно ни о каком пенальти не могло быть и речи. Не знаю, что они там смотрели. Я сразу сказал арбитру: "Можешь не смотреть - там ничего не было", но он ответил: "Подожди, я посмотрю ВАР". Вообще, этот судья такими остановками три или четыре раза сбивал темп игры в то время, как нам нужно было забивать. Да и вообще, вчера была очень странная игра: четыре минуты поиграли - пауза, и так несколько раз. Очень тяжело играть в таких условиях. Но мы сами виноваты, что не показали вчера лучшую игру. Судья не может ни что-то испортить, ни помочь - мы все должны делать сами. Думаю, впереди следовало играть лучше.

Единственный хороший момент - это то, что мы завоевали три очка, это была очень важная победа. В предыдущих матчах с "Александрией" и "Зарей" мы показали, что умеем хорошо играть. Даже с "Шахтером" мы действовали лучше, чем вчера с "Колосом". Для нас сейчас каждый матч имеет огромнейшее значение, так что расслабляться нельзя. Необходимо побеждать в каждом поединке, чтобы остаться на втором месте.

Момент с пенальти на де Пене? Сейчас каждый контакт - это штрафной удар, так что, может, пенальти и был. Я тот эпизод четко не видел, нужно посмотреть видеоповтор", - сказал Вербич.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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octavi4 (Warszawa)
24.06.2020 в 00:28
Просто аргументы Суркиса были сильнее по поводу пенальти
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+1
-1
DROP D (Винница)
24.06.2020 в 00:17
Огромное количество видео на ютубе подобного, я сказал судье, а он поставил пенку. То пробить нужно было мимо, а не рассказывать всем что пенальти не было
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0
-1
bender_sun (Белая Церковь)
24.06.2020 в 00:54
так пеналь как раз тогда и не поставили, куда бить прикажешь?)
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+1
0
DROP D (Винница)
24.06.2020 в 01:10
Значит, я не понял про какой именно пенальти) моя ошибка)
0
0


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