  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сарнавский: Будет предложение от Днепра-1 – буду рассматривать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарнавский: Будет предложение от Днепра-1 – буду рассматривать

Премьер-лига
(1 голосов)

Но лишь по окончанию сезона

Сарнавский: Будет предложение от Днепра-1 – буду рассматривать
Новина українською

Голкипер ФК "Львов" Богдан Сарнавский прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Днепр-1".

"Пока ничего не могу по этому поводу сказать. Пока все на уровне слухов. Давайте этот сезон добьем уже, а там посмотрим, что будем делать дальше. Посмотрим. Если будет такое предложение – буду рассматривать. Конечно, приятно что мной интересуются", - сказал голкипер.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний кипер сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 6 поединков отстоял на ноль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Богдан Сарнавский СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...