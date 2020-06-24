Премьер-лига
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Сарнавский: Будет предложение от Днепра-1 – буду рассматривать
Но лишь по окончанию сезона
Голкипер ФК "Львов" Богдан Сарнавский прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Днепр-1".
"Пока ничего не могу по этому поводу сказать. Пока все на уровне слухов. Давайте этот сезон добьем уже, а там посмотрим, что будем делать дальше. Посмотрим. Если будет такое предложение – буду рассматривать. Конечно, приятно что мной интересуются", - сказал голкипер.
Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний кипер сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 6 поединков отстоял на ноль.
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Источник:Meta Ratings
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