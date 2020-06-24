Ящишин: Карпати сейчас никаким образом не могут играть с Олимпиком

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин не видит возможности сыграть матч с "Олимпиком" в ближайший четверг 25 июня.

Напомним, что на прошлой неделе у "Олимпика" были зафиксированы три случая заражения коронавирусом, из-за чего матч с "Карпатами" перенесли, однако после повторных тестов случаи заболевания в донецкой команде не подтвердились.

"Мы сейчас никаким образом не можем играть с "Олимпиком" по одной простой причине. Мы сдали сегодня тесты, результаты будут в четверг 25 июня. Условно, мы играем с "Олимпиком" 25 июня в Луцке. Команда отправляется на матч, приезжает в Луцк, приходят результаты – один или два положительных. Что делать в такой ситуации?

Но есть еще один интересный момент. Если я правильно понимаю, "Олимпик" проверил только троих людей. Они не делали тесты всей команде. Когда мы сдавали вторые тесты, у нас было три положительных результата. Спустя два дня мы сделали тесты для всей команды, нашли, что у нас 26 больных.

Если мы хотим, например, обмануть коронавирус. Если хотим не получить результаты, а получить отрицательные результаты – это можно сделать, конечно. А если мы хотим узнать, кто у нас действительно несет угрозу остальным, тогда надо делать тесты для всей команды", – сказал Ящишин.