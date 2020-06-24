  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ящишин: Карпати сейчас никаким образом не могут играть с Олимпиком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ящишин: Карпати сейчас никаким образом не могут играть с Олимпиком

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты все еще не сыграли ни одного матча после возобновления сезона

Ящишин: Карпати сейчас никаким образом не могут играть с Олимпиком
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин не видит возможности сыграть матч с "Олимпиком" в ближайший четверг 25 июня.

Напомним, что на прошлой неделе у "Олимпика" были зафиксированы три случая заражения коронавирусом, из-за чего матч с "Карпатами" перенесли, однако после повторных тестов случаи заболевания в донецкой команде не подтвердились.

"Мы сейчас никаким образом не можем играть с "Олимпиком" по одной простой причине. Мы сдали сегодня тесты, результаты будут в четверг 25 июня. Условно, мы играем с "Олимпиком" 25 июня в Луцке. Команда отправляется на матч, приезжает в Луцк, приходят результаты – один или два положительных. Что делать в такой ситуации?

Но есть еще один интересный момент. Если я правильно понимаю, "Олимпик" проверил только троих людей. Они не делали тесты всей команде. Когда мы сдавали вторые тесты, у нас было три положительных результата. Спустя два дня мы сделали тесты для всей команды, нашли, что у нас 26 больных.

Если мы хотим, например, обмануть коронавирус. Если хотим не получить результаты, а получить отрицательные результаты – это можно сделать, конечно. А если мы хотим узнать, кто у нас действительно несет угрозу остальным, тогда надо делать тесты для всей команды", – сказал Ящишин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...