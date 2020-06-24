Олимпик обвинил своего бывшего пресс-атташе во лжи

Донецкий "Олимпик" отреагировал на информацию бывшего пресс-атташе клуба Олега Баркова о том, что в потенциальных партнерах президента клуба Владислава Гельзина в планируемой сделке по объединению с "Черноморцем" в качестве бизнес-партнера фигурирует экс-соратник и близкий друг покойного сына Виктора Януковича (которого также звали Виктор) Руслан Цыплаков.

Клуб назвал данную информацию фейком и дезинформацией, а распространившие СМИ, в частности, сайт UA-Футбол, обвинил в непрофессионализме.

"Распространение фейков и дезинформации – один из главных вызовов современному обществу. Для бизнеса – это особенно болезненная проблема. Любая значимая сделка сопровождается массой домыслов и слухов, которые распространяют сомнительные СМИ и псевдожурналисты в поисках банального хайпа.

В последние несколько недель "Олимпик" превратился в главного ньюзмейкера украинского футбола. Причина – амбициозные планы президента клуба Владислава Гельзина стать совладельцем стадиона "Черноморец" и легендарного одноименного футбольного клуба в Одессе. Владислав Григорьевич неоднократно давал комментарии для СМИ, пытаясь максимально (насколько это возможно в силу этики ведения бизнеса) приоткрыть занавес вероятных грядущих сделок, дабы избежать различных инсинуаций.

Но некоторым СМИ официальной информации от президента клуба оказалось недостаточно и в поисках желтых сенсаций они решили перепечатать сообщение из телеграмм-канала (аудитория - меньше 200 подписчиков) бывшего пресс- секретаря команды Олега Баркова. Пересказывать содержание заметки, которую выдал Барков, основываясь на данных из "анонимных источников", не имеет смысла, поскольку все написанное в ней – ложь от первого до последнего слова.

Мы обращается ко всем СМИ, которые понимают, что означают честь и стандарты профессии: Олег Барков не имеет никакого отношения к "Олимпику" и, судя по всему, к спортивной̆ журналистике в целом. Мы призываем проверять информацию, чтобы качественно информировать аудиторию, а не выискивать бездоказательные фейки в крошечных телеграмм-каналах людей̆ с крайне сомнительной репутацией ради накрутки просмотров и пустопорожних сенсаций (как это делают, в частности редакторы сайта UA-футбол). Вы пишете о профессиональном спорте, так будьте профессионалами", - говорится в заявлении клуба.