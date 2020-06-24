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Экс-капитан сборной Украины U-20 назвал двух недооцененных сегодня чемпионов мира

Премьер-лига
(1 голосов)

На них держалась команда

Экс-капитан сборной Украины U-20 назвал двух недооцененных сегодня чемпионов мира
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь, капитан юношеской сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира 2019 года, ответил на вопрос о том, кто из той команды сегодня недооценен.

Валерий назвал двух полузащитников.

Я бы назвал двух человек. Это Кирилл Дришлюк и Максим Чех. Может они особо не выделялись, такие "серые кардиналы".

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Это два наших полузащитника, которые выполняли огромнейший объем работы. Помогали нам как в обороне, так и в атаке. Вся команда держалась на них.

Добавим, что Кирилл Дришлюк сегодня выступает в латвийском "Спартаке" из города Юрмала, а Максим Чех - в "Мариуполе".

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В статье: Украина U-20 Валерий Бондарь Кирилл Дришлюк Максим Чех
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Источник:
Yellow

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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
24.06.2020 в 08:28
пока на виду два игрока той сборной --это булеца и супряга а остальные так себе в том числе и бондарь-практически нет игровой практики в взрослом футболе-им бы команды попроще где есть амбиции...
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S_Shvets (Киев)
24.06.2020 в 08:54
А як же Попов? Ще б Коноплю відзначив - на його позиції сильний конкурент, але виходячи не на рідних, демонструє рівень
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kre4et (Киев)
24.06.2020 в 09:06
А из-за травмы Цыганкова вроде начали Цитаишвили время давать, по крайней мере, после карантинной паузы шансы свои получил и как мне кажется неплохо показал себя...
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