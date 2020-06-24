Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-капитан сборной Украины U-20 назвал двух недооцененных сегодня чемпионов мира
На них держалась команда
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь, капитан юношеской сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира 2019 года, ответил на вопрос о том, кто из той команды сегодня недооценен.
Валерий назвал двух полузащитников.
Я бы назвал двух человек. Это Кирилл Дришлюк и Максим Чех. Может они особо не выделялись, такие "серые кардиналы".
Это два наших полузащитника, которые выполняли огромнейший объем работы. Помогали нам как в обороне, так и в атаке. Вся команда держалась на них.
Добавим, что Кирилл Дришлюк сегодня выступает в латвийском "Спартаке" из города Юрмала, а Максим Чех - в "Мариуполе".