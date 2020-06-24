  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Состоялась встреча президента Зари с Шаблием и Скрипником - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состоялась встреча президента Зари с Шаблием и Скрипником - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ее результаты, правда, пока не известны

Состоялась встреча президента Зари с Шаблием и Скрипником - СМИ
Новина українською

Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, сообщил о том, что состоялась встреча между президентом "Зари" Евгением Геллером, главным тренером Виктором Скрыпником и руководителем агентской фирмы Вадимом Шаблием.

На этой встрече речь должна была идти об уменьшении сумм отступных для клуба при продаже контрактов игроков.

Читайте такжеКадровый кризис в Заре. Скрипник встретится с президентом клуба и Шаблием

Думаю, что эта встреча была решающей в плане будущего луганской "Зари", - отметил Спиваковский.

Также он добавил, что новые клаусулы в контрактах игроков "Зари" были подписаны исключительно с расчетом на зарубежные клубы.
На украинские это не распространялось - там работает старая неустойка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Евгений Геллер Вадим Шаблий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...