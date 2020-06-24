Состоялась встреча президента Зари с Шаблием и Скрипником - СМИ

Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, сообщил о том, что состоялась встреча между президентом "Зари" Евгением Геллером, главным тренером Виктором Скрыпником и руководителем агентской фирмы Вадимом Шаблием.

На этой встрече речь должна была идти об уменьшении сумм отступных для клуба при продаже контрактов игроков.

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Думаю, что эта встреча была решающей в плане будущего луганской "Зари", - отметил Спиваковский.

Также он добавил, что новые клаусулы в контрактах игроков "Зари" были подписаны исключительно с расчетом на зарубежные клубы.

На украинские это не распространялось - там работает старая неустойка.