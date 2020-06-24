Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась встреча президента Зари с Шаблием и Скрипником - СМИ
Ее результаты, правда, пока не известны
Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, сообщил о том, что состоялась встреча между президентом "Зари" Евгением Геллером, главным тренером Виктором Скрыпником и руководителем агентской фирмы Вадимом Шаблием.
На этой встрече речь должна была идти об уменьшении сумм отступных для клуба при продаже контрактов игроков.
Думаю, что эта встреча была решающей в плане будущего луганской "Зари", - отметил Спиваковский.
Также он добавил, что новые клаусулы в контрактах игроков "Зари" были подписаны исключительно с расчетом на зарубежные клубы.
На украинские это не распространялось - там работает старая неустойка.