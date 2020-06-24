Вратарь ФК Львов прокомментировал отставку Егише Меликяна

Богдан Сарнавский, вратарь и лидер ФК "Львов", прокомментировал результаты команды в трех поединках после рестарта УПЛ.

Считаю, что после карантина начали неплохо. Одно очко взяли в матче с "Ворсклой". Затем в матче с "Днепр-1" - поражение не по факту.

Судья там больше помог "Днепру-1". И вот еще одно поражение от "Мариуполь", тоже не в копилку ушла.