Премьер-лига
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Вратарь ФК Львов прокомментировал отставку Егише Меликяна
И результаты в стартовых матчах команды
Богдан Сарнавский, вратарь и лидер ФК "Львов", прокомментировал результаты команды в трех поединках после рестарта УПЛ.
Считаю, что после карантина начали неплохо. Одно очко взяли в матче с "Ворсклой". Затем в матче с "Днепр-1" - поражение не по факту.
Судья там больше помог "Днепру-1". И вот еще одно поражение от "Мариуполь", тоже не в копилку ушла.
Спросили Богдана и об отставке тренера Егише Меликяна.
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Это решение его - не клуба. У него закончился контракт, он решил его не продлевать, а уйти в отставку.
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Источник:meta-ratings
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