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Президент Олимпика указал на проблему Карпат со стадионом

Премьер-лига
(1 голосов)
Президент Олимпика указал на проблему Карпат со стадионом
Новина українською

Владислав Гельзин, президент донецкого "Олимпика", прокомментировал телеканалу Футбол переговоры с "Карпатами", УПЛ и УАФ относительно матча 27 тура.

Мы предложили играть, обратились к УПЛ и УАФ и сообщили, что мы здоровы. Предложили провести игру с "Карпатами" на этой неделе в четверг, 25 июня. Чтобы и нам не откладывать, и "Карпатам" потом труднее будет.

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Но у "Карпат" сейчас нет стадиона. Мы пригласили их в Киев. УАФ предлагала стадион Банникова - они отказались. "Волынь" не дала им стадион [резервная арена львовян - луцкий "Авангард"], а во Львове они играть не могут. Поэтому снова неопределенная дата переноса нашего с ними матча.

Напомним, что поединок 27 тура УПЛ "Карпаты" - "Олимпик" должен был состояться в воскресенье, 21 июня.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
24.06.2020 в 09:36
Вуйки мутят
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