Президент Олимпика указал на проблему Карпат со стадионом

Владислав Гельзин, президент донецкого "Олимпика", прокомментировал телеканалу Футбол переговоры с "Карпатами", УПЛ и УАФ относительно матча 27 тура.

Мы предложили играть, обратились к УПЛ и УАФ и сообщили, что мы здоровы. Предложили провести игру с "Карпатами" на этой неделе в четверг, 25 июня. Чтобы и нам не откладывать, и "Карпатам" потом труднее будет.

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Но у "Карпат" сейчас нет стадиона. Мы пригласили их в Киев. УАФ предлагала стадион Банникова - они отказались. "Волынь" не дала им стадион [резервная арена львовян - луцкий "Авангард"], а во Львове они играть не могут. Поэтому снова неопределенная дата переноса нашего с ними матча.

Напомним, что поединок 27 тура УПЛ "Карпаты" - "Олимпик" должен был состояться в воскресенье, 21 июня.