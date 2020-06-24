Умер легендарный тренер и функционер Карпат Юрий Дячук-Ставицкий

На 74 году жизни после тяжелого и длительного заболевания не стало Юрия Дячука-Ставицкого - заслуженного тренера Украины, бывшего наставника "Карпат", функционера клуба.

О роли Дячук-Ставицкого рассказал прес-аташе клуба Юрий Назаркевич.

Под его руководством "Карпаты" стали первым представителем Первой лиги, вышел в полуфинал Кубка Украины. В этом же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу.

За плечами этого человека-профессионала также опыт работы в должности вице-президента возрожденных в 1989 году "Карпатах", генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеского ФК "Карпаты".

Юрий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как Профессионал, настоящий фанатик своего дела, могущественный человек с сильным характером, который заряжал коллег своей энергией.