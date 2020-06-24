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Умер легендарный тренер и функционер Карпат Юрий Дячук-Ставицкий

Премьер-лига
(1 голосов)

После тяжелого заболевания

Умер легендарный тренер и функционер Карпат Юрий Дячук-Ставицкий
Новина українською

На 74 году жизни после тяжелого и длительного заболевания не стало Юрия Дячука-Ставицкого - заслуженного тренера Украины, бывшего наставника "Карпат", функционера клуба.

О роли Дячук-Ставицкого рассказал прес-аташе клуба Юрий Назаркевич.

Под его руководством "Карпаты" стали первым представителем Первой лиги, вышел в полуфинал Кубка Украины. В этом же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу.

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За плечами этого человека-профессионала также опыт работы в должности вице-президента возрожденных в 1989 году "Карпатах", генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеского ФК "Карпаты".

Юрий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как Профессионал, настоящий фанатик своего дела, могущественный человек с сильным характером, который заряжал коллег своей энергией.

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В статье: Юрий Дячук-Ставицкий Карпаты (Львов) Юрий Назаркевич
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Комментарии (8)
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dimetradze (Кременчуг)
24.06.2020 в 11:03
Вечная память,соболезнования родным и близким
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0
0
Сергей М.Стороженко (Украина)
24.06.2020 в 10:38
Вічна пам'ять!
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0
0
Lion Killer (Львів)
24.06.2020 в 10:37
сумно, це була людина-душа Карпат. Вічна пам,ять
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.06.2020 в 10:33
Земля ему пухом...
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2020 в 10:29
Вічна пам'ять! Пам'ятаю його ще тренером Газовика Комарне у 2-й лізі.
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+1
0
avatar
M&M (Lviv)
24.06.2020 в 10:16
Вічна пам'ять. Частинка історії, ще тих справжніх Карпат, левів.
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+2
0
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nin-mir (Запорожье)
24.06.2020 в 10:13
У нас он тоже работал. Был спортивным директором в Металлурге. Вечная память и земля пухом!
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+1
0
Dr. House (Подолье)
24.06.2020 в 10:11
Це була Людина з великої букви, віддана все життя своїй справі і львівському футболу. Земля пухом!
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+1
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