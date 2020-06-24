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Валерий Бондарь из Шахтера фанатеет от защитника сборной Италии
А Денис Попов из "Динамо" - от Серхио Рамоса
Валерий Бондарь, центральный защитник донецкого "Шахтера", который сейчас оправляется от тяжелого повреждения, назвал свой идеал защитника в футболе.
У меня с детства любимый защитник - это Фабио Каннаваро. Папа и дедушка о нем рассказывали. Я смотрел его игры.
Может в чем-то хотелось бы быть на него подобным. Это прежде всего то, каких высот он достиг, когда играл центральным защитником, выиграл чемпионат мира и получил Золотой мяч.
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Источник:Yellow
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