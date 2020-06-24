Судьбу перенесенных матчей Карпат УПЛ решит на этой неделе

Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ, в разговоре с телеканалом Футбол сообщил, что решение по поводу всех перенесенных матчей "Карпат" примут в пятницу на веб-конференции с клубами второй шестерки чемпионата.

Мы планируем в пятницу провести веб-конференцию с клубами второй шестерки. Там подробно обсудим календарь с учетом ситуации с "Карпатами".

Только вчера вечером стало известно, что футболисты "Олимпика" сдали повторно тест и он показал отрицательный результат. С организационной точки зрения "Карпаты" не успеют провести матч, потому что придется переносить матч очередного тура с ФК "Львов". У "Карпат" своего стадиона сейчас нет, они его ищут, а с этим у них также есть определенные трудности. Договариваются с Луцком.

Следующий, 28 тур УПЛ, по словам Евгения Дикого, состоится в соответствии с официальным календарем.