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Судьбу перенесенных матчей Карпат УПЛ решит на этой неделе

Премьер-лига
(1 голосов)

В том числе и матча с "Олимпиком"

Судьбу перенесенных матчей Карпат УПЛ решит на этой неделе
Новина українською

Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ, в разговоре с телеканалом Футбол сообщил, что решение по поводу всех перенесенных матчей "Карпат" примут в пятницу на веб-конференции с клубами второй шестерки чемпионата.

Мы планируем в пятницу провести веб-конференцию с клубами второй шестерки. Там подробно обсудим календарь с учетом ситуации с "Карпатами".

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Только вчера вечером стало известно, что футболисты "Олимпика" сдали повторно тест и он показал отрицательный результат. С организационной точки зрения "Карпаты" не успеют провести матч, потому что придется переносить матч очередного тура с ФК "Львов".

У "Карпат" своего стадиона сейчас нет, они его ищут, а с этим у них также есть определенные трудности. Договариваются с Луцком.

Следующий, 28 тур УПЛ, по словам Евгения Дикого, состоится в соответствии с официальным календарем.

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Карпаты (Львов) Евгений Дикий коронавирус карантин
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
24.06.2020 в 11:00
Карпаты не соблюдали карантин. Просто на вылет, надоели со своими проблемами
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