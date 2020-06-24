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Скрипник отреагировал на слова Суркиса и слухи о Михайличенко

Премьер-лига
(2 голосов)

Перейдет в "Андерлехт"?

Скрипник отреагировал на слова Суркиса и слухи о Михайличенко
Новина українською

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал об отдельных футболистах, свою работу с командой и выполнение турнирных задач.

- Недавно появилась информация, о том, что Богдан Михайличенко может уйти в "Андерлехт". Не считаете, что это уже не его уровень? Вы и сами говорили об интересе к нему со стороны "Вердера"...

- У нас половиной команды интересуются другие клубы. Когда мы играли в еврокубках, на наших футболистов обращали внимание. По поводу Богдана Михайличенко скажу, что нам приятно, что у нас есть игрок, которым интересуются такие клубы. Но сейчас он игрок "Зари" и, надеемся, в этих 5 играх он принесет нам пользу в достижении наших задач.

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- Недавно Игорь Суркис сказал, что в прогрессе Леднева и Тымчика велика ваша заслуга. Приятно ли слышать оценку своей работы?

- Ну, всегда приятно, когда хвалят твою команду, твою работу. Это, в принципе, нормально. Это мнение человека со стороны. Значит, он так считает. Спасибо ему за это!

- Кроме Леднева и Тымчика кто, на ваш взгляд, добавил больше за год?

- Я не сторонник кого-то выделять. Не делаю этого, потому что у меня 25 человек в команде. Все хорошие ребята. Я уважаю их за работу, которую они делают. Мы очень довольны находиться там, где мы находимся в турнирной таблице. И в этих 5 играх хотим побороться за то, чтобы улучшить свои позиции.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Виктор Скрипник Богдан Михайличенко Богдан Леднев Александр Тымчик
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
24.06.2020 в 11:34
СКРИПНИК: Я не сторонник кого-то выделять. Не делаю этого, потому что у меня 25 человек в команде. Все хорошие ребята. --- А НА ЗАМЕНУ ВЫПУСКАТЬ НЕКОГО,УСИЛЕНИЯ нет
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
24.06.2020 в 11:41
Скрипник не женщина и родить хороших футболеров забесплатно не может.
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0
-3


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