Скрипник отреагировал на слова Суркиса и слухи о Михайличенко

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал об отдельных футболистах, свою работу с командой и выполнение турнирных задач.

- Недавно появилась информация, о том, что Богдан Михайличенко может уйти в "Андерлехт". Не считаете, что это уже не его уровень? Вы и сами говорили об интересе к нему со стороны "Вердера"...

- У нас половиной команды интересуются другие клубы. Когда мы играли в еврокубках, на наших футболистов обращали внимание. По поводу Богдана Михайличенко скажу, что нам приятно, что у нас есть игрок, которым интересуются такие клубы. Но сейчас он игрок "Зари" и, надеемся, в этих 5 играх он принесет нам пользу в достижении наших задач.

- Недавно Игорь Суркис сказал, что в прогрессе Леднева и Тымчика велика ваша заслуга. Приятно ли слышать оценку своей работы?

- Ну, всегда приятно, когда хвалят твою команду, твою работу. Это, в принципе, нормально. Это мнение человека со стороны. Значит, он так считает. Спасибо ему за это!

- Кроме Леднева и Тымчика кто, на ваш взгляд, добавил больше за год?

- Я не сторонник кого-то выделять. Не делаю этого, потому что у меня 25 человек в команде. Все хорошие ребята. Я уважаю их за работу, которую они делают. Мы очень довольны находиться там, где мы находимся в турнирной таблице. И в этих 5 играх хотим побороться за то, чтобы улучшить свои позиции.