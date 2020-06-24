Руслан Степанюк: о Юрие Максимове, двойных стандартах судей и алчевском Ги Ру

В 27-м туре полтавская "Ворскла" взяла верх над крепким "Днепром-1", в чем ей помог нападающий Руслан Степанюк. Два его мяча решили судьбу этого напряженного поединка. С одним из героев тура, которому в составе бело-зеленых сегодня предстоит сыграть в матче ½ финала с "Мариуполем", накануне пообщался корреспондент UA-Футбол.

- Похоже, что минувшая пятница - ваш день?

- Можно сказать и так.

- Отличиться дублем в Премьер-лиге для любого футболиста весьма почетно. Позитивные эмоции после матча зашкаливали?

- Конечно. Ведь мы долгое время не могли выиграть. Слава Богу, наконец-то это удалось сделать, и вся наша команда довольна. Этот факт придает дополнительные силы и вселяет уверенность перед предстоящим кубковым матчем "Мариуполем". На эту игру в одноименный город мы приехали с хорошим настроением.

С НАЦЕЛЕННОСТЬЮ НА ЕВРОКУБОК

- Раньше в вашей карьере дубли были?

- В Премьер-лиге Украины - нет. А вот в нашей первой лиге и во время моих выступлений в чемпионате Казахстана были. За казахстанский "Жетысу" сделал один дубль, а в перволиговый период двумя голами в одном матче отличался не раз.

- Что значит для "Ворсклы" эта победа в турнирном плане?

- Она для нас очень важна, так как мы хотим побороться за восьмое место, дающее путевку в еврокубковый турнир. Если бы проиграли "Днепру-1", то нам, наверное, было бы тяжело в этом соперничестве. А так мы хоть немного подтянулись вверх и теперь будем стараться добиваться успехов и в дальнейшем.

- "Днепр-1" вас чем-то удивил?

- Удивил. Очень сильная команда, в которой хороший подбор игроков. Честно говоря, поначалу я думал, что днепряне послабее выглядят. Но потом убедился: у этой команды хорошо поставлена игра, а на каждой позиции в ней играют квалифицированные футболисты.

ЦИРК НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

- В последнее время все чаще слышны нарекания в адрес арбитров. Вот и в вашем матче с "Днепром-1" главный рефери набедокурил.

- По поводу судейства в этой игре скажу так: такие пенальти, как на 5-й минуте, не "ставятся". Наш игрок Чеснаков сначала сыграл в мяч, а лишь потом зацепил ногу. Одиннадцатиметровые подобного рода, да еще и в начале игры, нельзя назначать.

- Это не первый матч, который вызывает у "Ворсклы" нарекание.

- С момента моего зимнего прихода в команду этот эпизод, пожалуй, был первым в подобном ключе. Хорошо, что при помощи наших игроков, которые побежали доказывать наличие ошибки, судья хоть образумился и не стал брать на себя ответственность, отменив первоначальное решение назначить пенальти.

- Вы в своей карьере еще не сталкивались с таким прецедентом, когда в рамках одного (!) тура арбитры в двух матчах отменяли свои первоначальные решения по назначению одиннадцатиметровых?

- Нет, такого еще не было - это первый раз! Помимо нашего поединка с "Днепром-1" подобное было и в матче "Динамо" - "Колос". Другим словом, кроме как "цирк", это судейство не назовешь.

- В чем, на ваш взгляд, заключается судейская проблема в Украине?

- У арбитров двойные стандарты. Одним командам в идентичном моменте они "ставят" пенальти, а другим - нет. Есть некоторая предвзятость, наверное.

- Помимо предвзятости еще и квалификацией многие арбитры не блещут…

- Конечно, если такие моменты они трактуют по-разному. Да и слишком много желтых карточек дают. А еще к системе VAR уж слишком часто обращаются. В том же матче "Динамо" - "Колос" Сергей Бойко побежал к монитору, долго-долго разбирал момент, но одиннадцатиметровый все-таки не "поставил". Решающий же в матче пенальти, который арбитр назначил, был ошибочным. Всем же было видно, что его там и близко не было. Однако Бойко пошел к VAR и все же "поставил"…

ФАРТОВОЕ УДАЛЕНИЕ МАКСИМОВА

- В футбольных кругах Украины приходилось слышать шутку: мол, удаление главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова оказалось для команды фартовым…

- Внутри коллектива мы так не шутили. Но Юрий Вильевич молодец, что побежал отстаивать интересы команды. Хорошо хоть, что рефери решение о пенальти отменил, а то если бы этого не произошло, то было бы намного хуже. Несправедливость в таком случае была бы удвоенной - одиннадцатиметровый вкупе с красной карточкой тренеру. А так получается, что наш наставник не просто так побежал и "удалился".

- Судя по итоговому результату, то точно не просто так.

- (Улыбается). Ну, конечно.

- Для вас такое понятие, как фарт, имеет серьезное значение?

- По моему личному убеждению, все зависит от того, как ты готовишься и настраиваешься на игру. Хотя фарт в футболе - вещь, конечно же, неотъемлемая.

- Юрий Максимов - строгий тренер?

- Относительно. Он требовательный, но вместе с тем понимает футболистов. Если на тренировках что-то у кого-то не получается, то этого игрока никто ругать не будет. Главное, чтобы у него было желание.

ЛИШНИЙ ВЕС НА КАРАНТИНЕ

- Как возник ваш вариант с "Ворсклой"?

- У меня в Казахстане закончился контракт и я находился в поисках клуба. Хотелось вернуться в Украину, а тут как раз поступило предложение от "Ворсклы". Я долго не думал - дал согласие на переход.

- В "Ворскле" вы оказались в разгар нынешнего сезона. За неполные полгода, минувшие со дня вашего появления в команде, своим уже стать успели?

- Чтобы тяжело входить в коллектив - нет, с этим у меня никогда проблем не было. Не скажу, что в "Ворскле" я стал прямо своим, но со всеми нормально общаюсь. Да и ко мне ребята хорошо относятся.

- С кем-то из партнеров по полтавской команде раньше были знакомы?

- Со многими ребятами пересекался на футбольных полях, как с соперниками. А так, чтобы хорошо знаком, то нет.

- Не могу не поинтересоваться о нашумевшей теме весны и набирающего обороты лета - карантина. Он на вас угнетающе не действовал?

- Понятное дело, что было скучновато без футбола. Зато много времени удалось провести с семьей - с дочерью и женой. Было очень классно! Мы хорошо отдохнули, набрались сил.

- Судя по вашей нацеленности на ворота, форму после карантина вам удалось быстро набрать.

- Наоборот. Тяжело было, ведь за время карантина немного набрал вес. Пока его согнал, пришлось нелегко. Но потом, с каждой проведенной игрой, становилось все легче и легче.

- С семьей на карантине проводили время в Полтаве?

- Поначалу, когда снимали квартиру, были в Полтаве. А когда постоянно продлевали карантин, мы сдали жилье и уехали к себе домой - в Ровно.

- С Полтавой уже успели как следует познакомиться?

- Да. Хороший украинский город. Небольшой, недорогой и хороший для жизни.

- Достопримечательности Полтавы уже наверняка изучили?

- Мы жили в центре города, в той части в основном и гуляли с семьей. Никуда по музеям пока не ходили.

- Неужели музей Полтавской битвы еще не посетили?

- Из-за карантина сделать этого не удалось. Но в планах посещение этого музея значится!

- Один из бывших наставников "Ворсклы" Василий Сачко любил приглашать в Полтаву на галушки журналистов. А кого приглашает отведать это фирменное блюдо Руслан Степанюк?

- Пока из моих родных и друзей в Полтаву никто не приезжал. Все по той же, карантинной, причине. А в дальнейшем, дай Бог, когда все хорошо сложится, в первую очередь пригласил бы на галушки родителей.

КОМФОРТНЫЙ РОВНО И СУПЕРКОЛЛЕКТИВ В АЛЧЕВСКЕ

- За период профессиональной карьеры вы поиграли в разных командах. Время, проведенное в какой из них, больше всего запомнилось?

- Это "Верес" (Ровно) и "Сталь" (Алчевск). В алчевскую команду я пришел молодым, и Анатолий Иванович Волобуев доверил мне место в составе. Я старался оправдывать его доверие, и это получалось. Мы даже завоевали право играть в высшей лиге, но по непонятным причинам нас туда не пустили. А что касается "Вереса", то в него я попал после выступлений в "Говерле", "Александрии" и "Олимпике", где не все получалось так, как хотелось бы. В Ровно я перебрался по звонку Владимира Мазяра, и в этой команде у меня пошло все хорошо. Во время выступлений в ней встретил свою будущую жену, женился, стал отцом после рождения дочери. Сам город мне очень понравился, и я стал в нем жить. В Ровно чувствую себя комфортно.

- Вы упомянули об Анатолии Волобуеве, которого называют "алчевским Ги Ру". Что вспоминается со времен работы под руководством этого тренера?

- Это классный специалист, который дал многим молодым игрокам дорогу в большой футбол. В том сезоне, когда "Сталь" заняла восьмое место (это был 2011/12 - Прим. В.К.), сразу шестерых или семерых человек в возрасте 21-22 года Анатолий Иванович сразу поставил в основной состав. Он верил в нас, после чего в следующем чемпионате мы боролись с "Севастополем" за первое место, в итоге сумев финишировать вторыми. Коллектив у "Стали" тогда был просто супер! Давно не созванивались с Волобуевым, но об этом человеке вспоминаю часто. Пользуясь возможностью, передаю ему огромный привет.

ДВОЕ СУТОК У АЗОВСКОГО МОРЯ

- Впереди у "Ворсклы" ответственный матч полуфинала Кубка Украины с "Мариуполем", на который ваша команда прибыла еще за двое суток до него. Чем это вызвано?

- Все дело в том, что дорога тяжелая. Когда преодолеваешь автобусом такое расстояние и приезжаешь за сутки до игры, то не успеваешь как следует от нее отойти. А за два дня будет больше времени для того, чтобы отдохнуть и восстановиться. Соответственно и лучше провести матч.

- Важность предстоящего матча трудно переоценить - как для хозяев, так и для "Ворсклы"…

- Безусловно. Для большинства игроков нашей команды, как и для меня лично, это будет важнейший матч в карьере. Все ребята прекрасно понимают его значение - на кону выход в финал. Кубок - это совсем другой турнир, в котором главное - не уступать, не расслабляться и биться до конца.

- Бывало ли в вашей карьере, что вы убеждались в значении фразы "У Кубка свои законы"?

- Так оно и есть. Правда, в тех командах, в которых я играл раньше, до полуфинала Кубка не доходил. Добирался до стадии 1/16 финала, а с "Вересом" и дальше - до стадии 1/8, а затем и 1/4. Всю полноту специфики кубковых игр знают те, кто не раз играл в полуфинале, финал и кто выигрывал этот почетный трофей. У нас в "Ворскле", кстати, есть такие. Им виднее.