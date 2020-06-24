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Луиш Каштру: Иногда ассистенты смеялись надо мной

Премьер-лига
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Постоянно приводил пример с чемпионата Португалии

Луиш Каштру: Иногда ассистенты смеялись надо мной
Новина українською

Наставник 13-кратного чемпиона Украины "Шахтера" Луиш Каштру выступил с пресс-конференцией для СМИ родной Португалии.

В частности ответил на вопрос о том, сомневался ли он по ходу чемпионата в том, что получит чемпионство вместе с "Шахтером".

Мне жизнь подарила уже столько странных матчей и историй, что я заранее ни в чем не уверен. Иногда ассистенты даже смеялись надо мной! Заканчивалась первая тренировка в недельном цикле, и они говорили: "Эх, жаль, нам не удалось увеличить отрыв от второго места!".

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Я всегда говорю своим игрокам: преимущество, которое мы имеем, нужно удержать или увеличить. Мы ни в коем случае не должны терять своего преимущества, ведь в таком случае мы теряем уверенность и предоставляем ее другим командам. Даже когда мы имели 9 очков отрыва, я всегда повторял, что когда проигрываем, то будет 6 баллов. И это не так плохо, однако проблема в том, что перестаешь чувствовать себя уверенно, а соперники эту уверенность, наоборот, получают. И вот такая динамика в футболе есть, и она заставляла меня переживать.

Я часто приводил игрокам пример того, что произошло в Португалии: у лидера было 8 очков преимущества, и вдруг все развернулось в другую сторону и произошло нечто неожиданное. И так случается во всем мире. Поэтому я всегда рассматривал следующую игру со своими футболистами как возможность увеличить отрыв или по крайней мере удержать его. Я никогда ни в чем не был уверен до последнего матча. А сейчас, да, я уверен, что мы - чемпионы!

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В статье: Шахтер (Донецк) тренер чемпионат Португалии Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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