Коуч Зари объяснил особенности схемы игры команды

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о манере игры красно-черной команды.

- Говорят, когда вы пришли в команду, сказали футболистам: "Будем играть с ромбом в центре поля до тех пор, пока нас не "прочтут". Когда же "прочитают", я скажу, по какой новой схеме играть". Правда ли это, и как вы считаете, уже "прочитали" соперники схему игры "Зари"?

- С учетом того, где мы находимся, за что мы боремся в турнирной таблице, схема работает. Пока не вижу смысла, чтобы она прекращала существование. Мы ни на кого не смотрим, ни под кого не подстраиваемся. Напротив стараемся, чтобы соперник перестраивался.

- "Заря" безоговорочный лидер УПЛ по интенсивности единоборств и прессинге. Трудно было добиться от футболистов требований, чтобы удалось выйти на такой уровень? Можно ли назвать эти аспекты своеобразной "фишкой" команды Виктора Скрипника?

- Это просто отголосок, реальность этой тактики. Команда должна быть всегда настроена на активность, на отбор мяча. Это просто следствие этой тактической схемы. Мы к тем игрокам, которые давно в "Заре", добавляем новых футболистов. Мы подбираем игроков под эту тактику.

- "Заря" лидирует в УПЛ по ударам из-за пределов штрафной - 231. У ближайшего преследователя в лице "Динамо" только 194 таких удара. Вы специально акцентируете на этом внимание футболистов, или это их инициатива на поле?

- Это стечение обстоятельств. Это игровые ситуации и они, как футболисты, принимают решения на поле. Мы с ними тренируемся, а они впоследствии на поле сами решают. Так говорит статистика, но не думаю, что это наш конек. По этому показателю кто-то должен находиться на первом месте. Сейчас мы на первом месте, а через некоторое время там будет "Колос" или "Львов". Поэтому мы не обращаем на это внимание.