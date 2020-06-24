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Игрок Шахтера: Трубин очень разочаровался после гола от Зари
Пушка от Михайличенко
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь, который оправляется от тяжелой травмы, рассказал о матче УПЛ накануне карантина с "Зарей", в котором его товарищ Анатолий Трубин пропустил гол после удара Богдана Михайличенко.
Михайличенко попал ему между ушей. Очень хороший был матч в исполнении "Зари". Толик, я знаю, тогда сильно разочаровался. Я ему говорил, что после такого удара ни Буффон, ни Нойер, по моему мнению, не взяли бы. Действительно очень мощный удар был.
Но он [Трубин] обладает всеми качествами, чтобы вырасти в футболиста высокого уровня. Он уравновешенный, спокойный, руководит командой. У него все для этого есть. Он старается на тренировках, выкладывается по максимуму.