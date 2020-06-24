Лужный-терминатор. За 15 секунд дважды скосил форварда соперников - и без пенальти

Экс-вратарь львовских "Карпат" 1986-1989, 1998 Олег Береский в разговоре с Футбол24 вспомнил выступления в составе "зелено-белых" вместе с Олегом Лужным.

- Олег в жизни был таким же, как и на поле: напористый, упрямый, требовательный. Лужный не расслаблялся сам и не позволял делать это окружающим. После приезда из Луцка в одном из первых матчей он "срубил" в штрафной соперника. Обслуживал поединок харизматичный Ромуальдас Юшка. После первого падения форвард поднялся на ноги и продолжил движение к мячу. Лужный снова не сдержался и "скосил" оппонента во второй раз.

- Рефери пенальти так и не назначил?

- Секеч после игры объяснял Олегу: "Если бы мы не дружили с Юшкой, то ты за 15 секунд привез бы два пенальти!" (Смеется.) В матче против московского ЦСКА, когда мы выиграли 2:0, Олег столкнулся с Владимиром Кухлевским, который и за "СКА Карпаты" выступал. После игры Володя с синяком и разбитым носом удивлялся: "Где вы взяли этого терминатора?".

Во Львове Лужный играл мало, ведь очень быстро его заметили в Киеве. Помню, как он советовался в коллективе, что ему делать дальше. Андрей Каримов заверил: "В "СКА Карпаты" ты всегда сможешь вернуться". На самом деле это выдающийся путь - играть во Второй лиге за луцкое "Торпедо", а уже через год попасть в основу "Динамо" и в национальную сборную СССР. Не помню других таких прыжков вверх.