Каштру: Не могу сказать, что на 100% отработаю два года контракта с Шахтером

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ответил на вопрос журналистов о своем будущем. В Португалии акцентируется внимание на том, что тренер в будущем может возглавить "Бенфику".

"У меня еще год контракта с "Шахтером", и я очень счастлив в этом клубе. В моей карьере было несколько целей, которые я уже выполнил здесь. Одна личная – играть в Лиге чемпионов, потому что Лига Европы уже была с "Порту". Выступать в таком соревновании, как Лига чемпионов, это фантастика!

Отлично, что мы стали чемпионами, ведь в следующем сезоне, надеюсь, будем во второй корзине при жеребьевке группового этапа. И, собственно, стать чемпионом также было моей целью. "Шахтер" уже очень многое мне дал. В моей жизни всегда будет благодарность этому клубу, и я никогда бы не повернулся к нему спиной из-за финансовых или каких-либо еще вопросов после того, что мы делаем друг для друга.

Я очень уважаю "Шахтер". Не хочу сейчас сказать, что на сто процентов выполню два года контракта, потому что все мы знаем, каким является футбол. Один плохой результат, второй, а на третий мы уходим, даже если нам этого не хочется. Так я живу, таковы мои правила жизни. Моё единственное переживание – донецкий "Шахтер".

Сейчас нам нужно подготовиться к Лиге Европы и ответному поединку с "Вольфсбургом", плюс у нас пять матчей чемпионата. И потихоньку начинаем заглядывать уже в следующий сезон – он будет очень сложным. Мы не знаем, когда он начнется, а кроме того, еще есть Лига чемпионов, которая начнется в октябре, и Евро в 2021 году, где будет выступать сборная Украины. Ряд факторов сегодня заставляет нас максимально сконцентрировать наше внимание на планировании", - сказал Каштру.