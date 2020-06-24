У Шахтера будет новый тренер-португалец

Главный тренер "Шахтера" Луиша Каштру подтвердил информацию о том, что его помощник Филипе Селиккая в ближайшее время покинет донецкий клуб и продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". При этом, у Каштру появится новый ассистент, который также приедет из Португалии.

"Интерес "Спортинга" к Филипе Селиккая? Да, это правдивые данные, не стоит скрывать. К нему действительно есть интерес со стороны "Спортинга". Я прекрасно понимаю амбиции каждого из своих ассистентов, а они знают, что могут их проявлять. Я хочу дать свободу Филипе продолжать свой путь как тренер.

Здесь даже нечего обсуждать: нужно открыть наши двери, и он пойдет по своему пути. Филипе знает, что я совсем не люблю менять элементы в тренерском штабе. Я люблю стабильность. Но также знаю, что каждый из нас идет к своим целям в жизни, и нужно давать место для этого.

Своей инициативой я ничего бы не менял. Хочу сказать, что Филипе со мной с тех пор, как мы были в "Шавише". После того мы трудились в "Витории Гимарайнш", а сейчас – в "Шахтере". Все три года он был очень эффективным рабочим элементом нашего тренерского штаба и всегда верно выполнял свои функции. А еще это человек с ценностями. Именно этого я всегда ищу: предпочитаю окружать себя людьми с ценностями.

Его заменит другой профессионал, его коллега. Вы спросите кто? Нет, сейчас я не скажу, но он приедет из Португалии. Надеюсь, он также будет очень успешен с нами. И надеюсь, что Филипе также будет очень успешен в клубе такого масштаба, в португальском гранде", - сказал Каштру.