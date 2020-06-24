  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цецадзе: УПЛ - очень хороший чемпионат с хорошими клубами и квалифицированными футболистами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цецадзе: УПЛ - очень хороший чемпионат с хорошими клубами и квалифицированными футболистами

Премьер-лига
(2 голосов)

Новый наставник сине-золотых львов обживается в УПЛ

Цецадзе: УПЛ - очень хороший чемпионат с хорошими клубами и квалифицированными футболистами
Новина українською

Новый главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе в эфире ТК Футбол рассказал об уровне украинского чемпионата.

"Чемпионат Украины не находится на низких местах. Думаю, будет трудно. УПЛ - очень хороший чемпионат, здесь играют хорошие клубы и футболисты с большой квалификацией. Легко не будет.

Для меня это приемлемо, я и мои команды никогда не боялись обыгрывать тех, кто находится выше моей команды в турнирной таблице. Будем стараться", - сказал Цецадзе.

Напомним, что на данный момент "Львов" находится на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Георгий Цецадзе
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...