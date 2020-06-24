Цецадзе: УПЛ - очень хороший чемпионат с хорошими клубами и квалифицированными футболистами

Новый главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе в эфире ТК Футбол рассказал об уровне украинского чемпионата.

"Чемпионат Украины не находится на низких местах. Думаю, будет трудно. УПЛ - очень хороший чемпионат, здесь играют хорошие клубы и футболисты с большой квалификацией. Легко не будет.

Для меня это приемлемо, я и мои команды никогда не боялись обыгрывать тех, кто находится выше моей команды в турнирной таблице. Будем стараться", - сказал Цецадзе.

Напомним, что на данный момент "Львов" находится на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.