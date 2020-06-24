Каштру: У Динамо был плохой старт, который стал фатальным

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о конкуренции с "Динамо" и чемпионстве "горняков" в нынешнем сезоне УПЛ.

"Сложности претендентов на чемпионство известны. Мы играем против команд, которые очень глубоко закрываются в обороне и действуют компактно. Часто бывают две линии 6+4, когда даже не оставляют впереди нападающего. Иногда это 5+5, иногда 5–4–1. Чтобы противостоять этому и вскрыть оборону соперника, нужны очень квалифицированные футболисты. В зоне последней линии обороны соперника очень важно играть в комбинационный футбол и быстро принимать решения.

Также нам нужно иметь баланс. Мы часто говорим своим ребятам об этом балансе в обороне, но они-то видят, что там соперника-то и нет. Тогда они могут подумать, что этот баланс не нужно удерживать. Поэтому нам приходится контролировать зоны, а не непосредственно оппонента. Это самая большая сложность чемпионата – как играют против нас. Весь матч может быть с твоим доминированием, все вроде бы на твоей стороне, но затем проходит быстрая контратака соперника и ты чувствуешь себя менее уверенно.

Кто посмотрит на турнирную таблицу, подумает, что было просто. Но кто поставил нашу команду на эту позицию? Это игроки. Никто нам ничего не дарил. Мы сами благодаря своей работе смогли добиться первого места и такого преимущества.

И есть еще одна вещь, которая была просто решающей: мы – великая команда. Мои игроки являются частью великой команды. Девять наших футболистов выступают за национальную сборную Украины, плюс несколько ребят за олимпийскую сборную Бразилии. И сборная Украины не просто так опередила Португалию, а действительно очень качественно себя показала в квалификации Евро. Семеро футболистов стартового состава представляют "Шахтер".

Можно говорить точно, что это команда, которая доказывает и оправдывает свою позицию. Не потому, что украинская лига слабая. У нас хорошие футболисты. Это оправдывает все, что с нами происходит. У "Динамо" также великолепные игроки, у них восьмеро – в сборной Украины. Но у них был плохой старт, который стал фатальным. Так что для нас сложностью был возможный дисбаланс в обороне при большом количестве объемной работы в атаке. Мы смогли с этим справиться. Будь мы невнимательны, это стало бы фатальным для нас, и в некоторых ситуациях так и становилось", - сказал Каштру.