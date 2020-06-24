Назарина: Убежден, что у Карпат получится остаться в УПЛ

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина, который покинул команду по окончанию срока аренды, попрощался с клубом и болельщиками.

"Прежде всего хочу поблагодарить львовский клуб: игроков, тренеров, персонал и всех тем, кого встречал за все время пребывания в "Карпатах". Отдельно хочу выразить благодарность и уважение болельщикам, которые поддерживали нас в трудные минуты. В конце концов, положительных моментов также хватало, хотя не так много, как хотелось бы нам всем. Покидаю Львов с благодарностью. Под руководством этого тренерского штаба я рос и немало научился. Здесь я получил важный опыт - в Премьер-лиге раньше я практически не выступал. Если бы я мог вернуться в прошлое, то все равно согласился бы на переход в "Карпаты". Хотя этот период был в целом неудачным для команды, и я расцениваю его для себя исключительно как положительный.

Я уверен, что команда приложит максимум усилий для сохранения места в УПЛ. Убежден, что у ребят все получится. Кроме того, Роман Санжар и его ассистенты знают, как это сделать. Также добавлю, что команда готова к этому на сто процентов. Да, нам немного не везло, иногда не хватало опыта. Однако я верю, что в дальнейшем все будет складываться как нельзя лучше. И "Карпаты" останутся в элитном дивизионе.

Самый памятный эпизод? Сложно объяснить почему именно так, но сейчас первым на ум приходит матч в Мариуполе. И дело даже не в том, что я оформил тогда дубль. Пожалуй, важную роль сыграли эмоции того противостояния. Мы уступали 0:2, с трибун в наш адрес летело немало негативных слов, однако команда проявила характер, отыгралась и свела матч вничью. Вообще у нас замечательный коллектив. Я поблагодарил ребят за тот год, который мы провели вместе. Пожелал им выполнить поставленную задачу. Обязательно буду следить за "Карпатами" и болеть на расстоянии", - сказал Назарина.