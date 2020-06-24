  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назарина: Убежден, что у Карпат получится остаться в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назарина: Убежден, что у Карпат получится остаться в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучший бомбардир зелено-белых покинул команду

Назарина: Убежден, что у Карпат получится остаться в УПЛ
Новина українською

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина, который покинул команду по окончанию срока аренды, попрощался с клубом и болельщиками.

"Прежде всего хочу поблагодарить львовский клуб: игроков, тренеров, персонал и всех тем, кого встречал за все время пребывания в "Карпатах". Отдельно хочу выразить благодарность и уважение болельщикам, которые поддерживали нас в трудные минуты. В конце концов, положительных моментов также хватало, хотя не так много, как хотелось бы нам всем. Покидаю Львов с благодарностью. Под руководством этого тренерского штаба я рос и немало научился. Здесь я получил важный опыт - в Премьер-лиге раньше я практически не выступал. Если бы я мог вернуться в прошлое, то все равно согласился бы на переход в "Карпаты". Хотя этот период был в целом неудачным для команды, и я расцениваю его для себя исключительно как положительный.

Я уверен, что команда приложит максимум усилий для сохранения места в УПЛ. Убежден, что у ребят все получится. Кроме того, Роман Санжар и его ассистенты знают, как это сделать. Также добавлю, что команда готова к этому на сто процентов. Да, нам немного не везло, иногда не хватало опыта. Однако я верю, что в дальнейшем все будет складываться как нельзя лучше. И "Карпаты" останутся в элитном дивизионе.

Самый памятный эпизод? Сложно объяснить почему именно так, но сейчас первым на ум приходит матч в Мариуполе. И дело даже не в том, что я оформил тогда дубль. Пожалуй, важную роль сыграли эмоции того противостояния. Мы уступали 0:2, с трибун в наш адрес летело немало негативных слов, однако команда проявила характер, отыгралась и свела матч вничью. Вообще у нас замечательный коллектив. Я поблагодарил ребят за тот год, который мы провели вместе. Пожелал им выполнить поставленную задачу. Обязательно буду следить за "Карпатами" и болеть на расстоянии", - сказал Назарина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Егор Назарина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпаты

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
frilanser (Львів)
24.06.2020 в 21:37
спеціально для лузерів збільшать лігу на кілька команд. ніхто не вилітає і входять дві команди. і ніяких стикових матчів
Ответить
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
24.06.2020 в 21:06
ага..хіба у ві сні...
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
24.06.2020 в 20:53
Интересно узнать что означает - ...получится остаться в УПЛ...?
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 21:14
ага...мож, что-то знает?)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...