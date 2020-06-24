Агент Тете: Тайсон просто завидует. После завершения карьеры он сможет работать на ипподроме

Агент вингера "Шахтера" Тете Пабло Буэно отреагировал на слова Тайсона о своем клиенте. Напомним, что Тайсон заявил о том, что он не уверен, что Тете станет новым Дугласом Костой.

"Такие высказывания Тайсона меня не удивляют. Это обычная зависть. В Украине все только и говорят, что о Тете и это заставляет Тайсона нервничать.

Когда Тайсон уйдет из футбола, то сможет работать на ипподроме, так как он только и умеет, что бегать", - заявил Буэно.