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Агент Тете: Тайсон просто завидует. После завершения карьеры он сможет работать на ипподроме

Премьер-лига
(1 голосов)

Ответ от агента Тете не заставил себя долго ждать

Агент Тете: Тайсон просто завидует. После завершения карьеры он сможет работать на ипподроме
Новина українською

Агент вингера "Шахтера" Тете Пабло Буэно отреагировал на слова Тайсона о своем клиенте. Напомним, что Тайсон заявил о том, что он не уверен, что Тете станет новым Дугласом Костой.

"Такие высказывания Тайсона меня не удивляют. Это обычная зависть. В Украине все только и говорят, что о Тете и это заставляет Тайсона нервничать.

Когда Тайсон уйдет из футбола, то сможет работать на ипподроме, так как он только и умеет, что бегать", - заявил Буэно.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Zona Mista

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
24.06.2020 в 21:22
Тайсон столько заработал денег в Украине, что до конца жизни хватит ему и потомкам. Работать не придется
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