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Агент Тете: Тайсон просто завидует. После завершения карьеры он сможет работать на ипподроме
Ответ от агента Тете не заставил себя долго ждать
Агент вингера "Шахтера" Тете Пабло Буэно отреагировал на слова Тайсона о своем клиенте. Напомним, что Тайсон заявил о том, что он не уверен, что Тете станет новым Дугласом Костой.
"Такие высказывания Тайсона меня не удивляют. Это обычная зависть. В Украине все только и говорят, что о Тете и это заставляет Тайсона нервничать.
Когда Тайсон уйдет из футбола, то сможет работать на ипподроме, так как он только и умеет, что бегать", - заявил Буэно.
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Источник:Zona Mista
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24.06.2020 в 21:22
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