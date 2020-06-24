Климовский: В Олимпике все здоровы, готовимся к матчу с Ворсклой

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе.

Напомним, что на прошлой неделе три игрока команды сдали положительные тесты на COVID-19, однако после повторного тестирования результаты оказались отрицательными, благодаря чему команда сможет возобновить тренировки в обычном режиме.

"Трое игроков, у которых первый тест оказался якобы положительным, во вторник сдали тесты еще в одной лаборатории. Они отрицательные, поэтому всё хорошо, все здоровы.

Остальные члены команды сдавали тесты в пятницу. Если нет симптомов, игроки себя хорошо чувствуют, не вижу причин, по которым они не могут тренироваться.

Мы в среду возобновим тренировки и будем готовиться к матчу с "Ворсклой". Игра состоится, мы к ней готовимся, за исключением травмированных футболистов — Дегтярева, Гошкодери, Литвина и Лукьянчука. Вероятнее всего, с полтавчанами они не сыграют", — отметил Климовский.