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Палкин: Срна будет вовлечен в трансферную политику клуба

Премьер-лига
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Гендиректор горняков рассказал о новых обязанностях Дарио

Палкин: Срна будет вовлечен в трансферную политику клуба
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал новую должность Дарио Срны, который стал директором клуба по футболу.

"Этот сезон был своего рода пробным для Дарио – не футболиста. Мы все переживали за него, следили, как у него получится. У него все получилось очень хорошо! Мы все понимаем, что он – легенда клуба. Все футболисты в команде относятся к Дарио с большим уважением, для молодых игроков он вообще кумир. Его персона сегодня достаточно важна в команде.

Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обосновано его работой, влиянием и помощью "Шахтеру". Его главная задача – быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы – тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом. Это тоже очень важно, потому что коммуникация в нашей жизни влияет на очень многие аспекты. Каким образом ты коммуницируешь, таким образом в дальнейшем будут приниматься решения. Это одна сторона.

Другая – вовлеченность в трансферную политику клуба, ее обсуждение. Также Академия. Мы должны понимать: тренировочный процесс и обучение наших ребят проходит согласно стилистике и философии клуба, а она, в свою очередь, продиктована философией первой команды и ее футболом. Один из главных аспектов – адаптация молодых игроков в первой команде, как пришедших из Академии, так и тех, кого мы приобретаем", - сказал Палкин.

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В статье: Дарио Срна Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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