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Все "свежие" тесты Карпат оказались негативными. Команда готовится к матчу с Львовом

Премьер-лига
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Карпаты готовятся к своему первому матчу после рестарта

Все "свежие" тесты Карпат оказались негативными. Команда готовится к матчу с Львовом
Новина українською

Вечером 24 июня "Карпаты" получили результаты очередного ПЦР-тестирование на коронавирус.

Как сообщает клуб, новых случаев заражения в "Карпатах" нет, поэтому команда усиленно готовится к поединку против ПФК "Львов".

Отмечается, что на данный момент двое игроков, которые ранее сдали положительные пробы, будут вынуждены продлить режим самоизоляции.

Напомним, что матч 27-го тура УПЛ "Карпаты" – "Львов" состоится в субботу 27 июня в Луцке и начнется в 17:00.

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Карпаты

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