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Все "свежие" тесты Карпат оказались негативными. Команда готовится к матчу с Львовом
Карпаты готовятся к своему первому матчу после рестарта
Вечером 24 июня "Карпаты" получили результаты очередного ПЦР-тестирование на коронавирус.
Как сообщает клуб, новых случаев заражения в "Карпатах" нет, поэтому команда усиленно готовится к поединку против ПФК "Львов".
Отмечается, что на данный момент двое игроков, которые ранее сдали положительные пробы, будут вынуждены продлить режим самоизоляции.
Напомним, что матч 27-го тура УПЛ "Карпаты" – "Львов" состоится в субботу 27 июня в Луцке и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Карпаты
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