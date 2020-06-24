Все "свежие" тесты Карпат оказались негативными. Команда готовится к матчу с Львовом

Вечером 24 июня "Карпаты" получили результаты очередного ПЦР-тестирование на коронавирус.

Как сообщает клуб, новых случаев заражения в "Карпатах" нет, поэтому команда усиленно готовится к поединку против ПФК "Львов".

Отмечается, что на данный момент двое игроков, которые ранее сдали положительные пробы, будут вынуждены продлить режим самоизоляции.

Напомним, что матч 27-го тура УПЛ "Карпаты" – "Львов" состоится в субботу 27 июня в Луцке и начнется в 17:00.