Виталий Вернидуб вернулся в общую группу Зари

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб, который получил повреждение в недавнем матче с "Десной" (2:1), уже вернулся в общую группу.

"Со мной все хорошо. Тренируюсь в общей группе", - сказал игрок пресс-службе луганчан.

Напомним, что в нынешнем сезоне Виталий является одним из основных игроков "Зари" (25 матчей, 1 гол).