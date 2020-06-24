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Виталий Вернидуб вернулся в общую группу Зари

Премьер-лига
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Травма защитника оказалась не критичной

Виталий Вернидуб вернулся в общую группу Зари
Новина українською

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб, который получил повреждение в недавнем матче с "Десной" (2:1), уже вернулся в общую группу.

"Со мной все хорошо. Тренируюсь в общей группе", - сказал игрок пресс-службе луганчан.

Напомним, что в нынешнем сезоне Виталий является одним из основных игроков "Зари" (25 матчей, 1 гол).

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб
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Источник:
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