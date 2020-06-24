Премьер-лига
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Виталий Вернидуб вернулся в общую группу Зари
Травма защитника оказалась не критичной
Защитник "Зари" Виталий Вернидуб, который получил повреждение в недавнем матче с "Десной" (2:1), уже вернулся в общую группу.
"Со мной все хорошо. Тренируюсь в общей группе", - сказал игрок пресс-службе луганчан.
Напомним, что в нынешнем сезоне Виталий является одним из основных игроков "Зари" (25 матчей, 1 гол).
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Источник:Твиттер Зари
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