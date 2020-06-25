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Рекорд УПЛ. В 27 туре зафиксировано самый поздний пенальти в истории соревнований

Премьер-лига
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И одно из самых поздних удалений

Рекорд УПЛ. В 27 туре зафиксировано самый поздний пенальти в истории соревнований
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В Чернигове капитан "Десны" Денис Фаворов пробивал с "точки" в ворота "Зари" на 90+8 минуте матча, опередив на 3 минуты предыдущий рекордный показатель.

До этого времени рекорд принадлежал 96 минуте и пенальти в исполнении Дениса Васина ("Ворскла" - ФК "Львов" 10 августа 2019-го) и дважды Беньямина Вербича ("Динамо" - "Колос" 6 октября 2019 и "Динамо" - "Десна" 15 декабря 2019).

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Только 1 минуты не хватило до повторения другого рекорда УПЛ в том же матче Евгению Чеберко ("Заря"), который увидел перед собой красную карточку на 90+7-й минуте поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) удаление пенальти Денис Фаворов Евгений Чеберко
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Источник:
УПЛ

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