Было сотрясение мозга. Капитан Зари оправился от травмы, которую получил в матче с Десной

Виталий Вернидуб, центральный защитник луганской "Зари", рассказал Футбол24 о своем повреждении, которое получил в конце матча 27 тура УПЛ с "Десной" (2:1).

Что интересно, досталось Вернидубу от своего же игрока - коленом в голову капитана случайно ударил Максим Лунев.

- Слава Богу, все нормально. Было небольшое сотрясение мозга, я на некоторое время "отключился". Затем "повело", начало тошнить. Не ожидал этого удара, все произошло очень неожиданно. Подумал, что свет выключили на стадионе.

- Потеряли сознание?

- Потерял, кажется, на очень короткий промежуток времени.

- Как повели себя черниговские врачи, насколько они оказались профессиональными?

- Они быстро и квалифицированно оказали ту помощь, в которой я нуждался. Сейчас чувствую себя нормально. Хочу выразить им свою особую благодарность.

- На Лунева не обижаетесь?

- Ну, о чем вы? В коем случае! Парень - молодой. Он, пожалуй, еще больше испугался, чем я. Всякое бывает.

- Какие рекомендации получили от врачей клуба?

- Как раз начал тренироваться в общей группе [24 июня]. Все, слава Богу, нормально. Готовимся к следующим матчам.