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Защитник Шахтера договаривался с Ракицким о номере на футболке

Премьер-лига
(1 голосов)

Но сам решил подождать

Защитник Шахтера договаривался с Ракицким о номере на футболке
Новина українською

Валерий Бондарь, центральный защитник "Шахтера", признался, что свой номер "77", под которым выступает в клубе, получил случайно.

Во всех игроков, которые есть в U-19, есть уже номера в первой команде. Когда я смотрел на сайт УПЛ, у кого какой номер, не знаю, кто мне присваивал, но он у меня был с самого начала "77".

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Валерий размышлял над сменой номера, ведь ему нравится "44" - с таким номером у него и профиль в Инстаграме.

Разговаривал с Ярославом Ракицким. Он не против, чтобы я взял "44". Но я считаю, что всему свое время. Пожалуй, надо это заслужить.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Yellow

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
25.06.2020 в 13:36
Перейди в Зенит за сребренники и сразу заслужишь
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