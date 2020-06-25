Защитник Шахтера договаривался с Ракицким о номере на футболке

Валерий Бондарь, центральный защитник "Шахтера", признался, что свой номер "77", под которым выступает в клубе, получил случайно.

Во всех игроков, которые есть в U-19, есть уже номера в первой команде. Когда я смотрел на сайт УПЛ, у кого какой номер, не знаю, кто мне присваивал, но он у меня был с самого начала "77".

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Валерий размышлял над сменой номера, ведь ему нравится "44" - с таким номером у него и профиль в Инстаграме.