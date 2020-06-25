Динамовец Огнен Вукоевич после скандала разошелся с женой

Бывший футболист, полузащитник "бело-синих" 2008-2015 годов, хорват Огнен Вукоевич, который сегодня является тренером сборной Хорватии U-20 и селекционером местной национальной сборной, разошелся с женой Андреей Чепор - бывшей мисс Хорватия.

В конце мая разгорелся скандал после того, как Андрея вызвала домой полицию из-за угроз пьяного Огнена к ней и ее матери. Полиция забрала Вукеовича в участок однако прокуратура при рассмотре дела отклонила жалобу Андреи.

Она после скандала, как сообщает story.hr, выехала из их дома в Загребе и взяла в аренду квартиру.

Как сообщают хорватские СМИ, супруги уже оформили развод, однако Огнен постоянно навещает сына и общается с Андреей.

Скандалы в семье Вукоевичев не редкость - Огнен с Андреа встречались с 2008-го, в 2009-м девушка перебралась в Киев. В 2010-м они разошлись. Но в 2016 году поженились, у них родился сын Лука.