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Заря подарила комплекты формы фанатам, которые арендовали автовышку для поддержки команды
Помните этих ребят?
Пресс-служба луганской "Зари" сообщила, что два фаната, которые арендовали автовышку и поддержали команду в матче с "Десной", получили в подарок два комплекта игровой формы.
В рамках телефонного разговора представители клуба поблагодарили болельщиков. Фанаты, в свою очередь, поделились соответствующими публикациями в своих социальных сетях.
Оказывается, стаж поддержки клуба у них крайне солидный.
Помните тех ребят, которые арендовали автовышку и поддержали нас в игре с Десной? Мы не оставили их без внимания, подарив два комплекта формы и поблагодарив лично в телефонном разговоре. Ещё раз говорим всем нашим болельщикам огромное спасибо за поддержку! Вместе мы сила! pic.twitter.com/OqmM1qAt9V— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 25, 2020