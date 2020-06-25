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Заря подарила комплекты формы фанатам, которые арендовали автовышку для поддержки команды

Премьер-лига
(3 голосов)

Помните этих ребят?

Заря подарила комплекты формы фанатам, которые арендовали автовышку для поддержки команды
Новина українською

Пресс-служба луганской "Зари" сообщила, что два фаната, которые арендовали автовышку и поддержали команду в матче с "Десной", получили в подарок два комплекта игровой формы.

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В рамках телефонного разговора представители клуба поблагодарили болельщиков. Фанаты, в свою очередь, поделились соответствующими публикациями в своих социальных сетях.

Оказывается, стаж поддержки клуба у них крайне солидный.

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В статье: Заря (Луганск)
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