Каштру: Шахтер многих бразильцев продал в Англию и будет продолжать

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о кадровом потенциале и политике клуба.

"У "Шахтера" очень явный и определенный проект. Кто анализирует футбол, тот видит и знает это. Чтобы вы понимали, у нас 11–12 игроков в возрасте около 30 лет. Порядка 13 футболистов – от 18 до 22 лет. Я могу назвать вам нашу команду из молодых игроков, где практически все моложе 23 лет – по крайней мере это будет девять человек. Трубин, Додо, Бондарь, Сиприано, Маркос Антонио, Тете, Фернандо, Соломон… Если что, мы подготовлены.

Понадобится нам пойти на футбольный рынок искать игрока на ту или иную позицию? Нам это не нужно. У нас есть молодые футболисты, которые могут выступать. Например, вратарь Трубин из молодежной команды уже провел в сезоне четыре матча и в конце сезона, без сомнений, он тоже сыграет. Додо также отыграл почти весь чемпионат, он очень молод. Николаю Матвиенко – 24 года, Сиприано – 21. У нас есть Маркос Антонио, которому исполнилось 20 лет, Фернандо – 21, Тете – 20, Соломону – 20. Мы не хотим никого терять, но, если так случится, у нас есть быстрая замена на их место.

И сейчас, когда мир переживает такую ситуацию, у нас в команде никто не уходит и также никто не приходит. Мы остаемся в том же составе на следующий сезон, и это большое преимущество. Есть игроки, которые находятся в клубе семь-восемь лет, и они останутся. Мы привилегируем бразильский рынок. Если это приносит нам успех, зачем менять свой путь?

Многих бразильцев "Шахтер" продал в Англию… Мы будем продолжать. У нашего президента очень явные, выстроенные идеи: подписывать молодых игроков и развивать их здесь. Они помогают клубу и в один прекрасный день переходят в другой за хорошую стоимость. Это проект нашего клуба. Есть футболисты, которые остались на более длительное время.

Проект "Шахтера" не зависит от тренера. Он есть. Тренер не приезжает и не говорит: молодые – в сторону, буду играть с этими и так далее. Кто приходит, знает, что нужно работать с теми, кто есть, развивать молодых футболистов и готовить их к будущему – как для клуба, так и впоследствии для удачной продажи. Терять всегда плохо. Но впервые я почувствовал, что такое настоящее поражение, – это если ты пойдешь против развития игроков", - сказал Каштру.