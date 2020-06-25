  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сикан: Жду своего шанса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикан: Жду своего шанса

Премьер-лига
(2 голосов)

Скорее всего, на матч с Зарей Луиш Каштру выставит молодежь

Сикан: Жду своего шанса
Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о том, как команда в статусе чемпиона готовится к матчу с "Зарей"

"Готовимся к "Заре" в отличном настроении. Думаю, Луиш Каштру в оставшихся матчах проведет ротацию состава и позволит молодым игрокам проявить себя. Я жду своего шанса, отдаю все силы на каждой тренировке. Несмотря на то, что задачу по чемпионству мы выполнили, нужно побеждать в оставшихся поединках", - сказал Сикан.

Напомним, что матч 28-го тура УПЛ "Шахтер" – "Заря" состоится 27 июня и начнется в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
25.06.2020 в 17:50
Вся жизнь впередиНадейся и жди
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...