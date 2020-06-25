Сикан: Жду своего шанса

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о том, как команда в статусе чемпиона готовится к матчу с "Зарей"

"Готовимся к "Заре" в отличном настроении. Думаю, Луиш Каштру в оставшихся матчах проведет ротацию состава и позволит молодым игрокам проявить себя. Я жду своего шанса, отдаю все силы на каждой тренировке. Несмотря на то, что задачу по чемпионству мы выполнили, нужно побеждать в оставшихся поединках", - сказал Сикан.

Напомним, что матч 28-го тура УПЛ "Шахтер" – "Заря" состоится 27 июня и начнется в 19:30.