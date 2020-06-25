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Александрия поддержала школьников, которые сдают ЗНО
Интересная акция от игроков клуба
Интересную и своеобразную акцию провели игроки "Александрии".
Футболисты поддержали школьников, которые в этом году сдают ЗНО.
"Удачи на ЗНО", - с таким слоганом сделали фото игроки "горожан".
"Держим за вас кулачки", - добавил клуб.
Футболісти ФК "Олександрія" бажають успіху всім хлопцям та дівчатам, які цього року здають ЗНО. Тримаємо за вас кулачки ✊ pic.twitter.com/E49ozpbcDD— FC Olexandriуa (@FCO1948) June 25, 2020
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Источник:Твиттер Александрии
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