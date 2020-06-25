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Александрия поддержала школьников, которые сдают ЗНО

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная акция от игроков клуба

Александрия поддержала школьников, которые сдают ЗНО
Новина українською

Интересную и своеобразную акцию провели игроки "Александрии".

Футболисты поддержали школьников, которые в этом году сдают ЗНО.

"Удачи на ЗНО", - с таким слоганом сделали фото игроки "горожан".

"Держим за вас кулачки", - добавил клуб.

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В статье: ФК Александрия
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