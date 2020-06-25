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Тренер Оболони-Бровар: На нас давит результат, а Авангард просто приехал получить удовольствие от игры

Премьер-лига
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Олег Мазуренко прокомментировал не самую удачную игру своей команды в матче с Авангардом

Тренер Оболони-Бровар: На нас давит результат, а Авангард просто приехал получить удовольствие от игры
Новина українською

Главный тренер "Оболони-Бровар" Олег Мазуренко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью с "Авангардом" (1:1).

"Оценка игры негативная. Мы приобрели очко. Давайте быть откровенными и объективными – "Авангард" нас переиграл. Мы провели плохую игру - у нас многое не получилось, мы проиграли много борьбы. Мы знали, что Краматорск играет за счет длинных передач, стандартов, здесь мы все проиграли.

Мы не играли вторым номером. Нас просто заставили так играть. "Авангард" был активнее. Мы были инертными, играли не на полных скоростях. У нас полностью выпала опорная зона, ее просто не было и в первом тайме и во втором.

Да, у нас есть травмированные футболисты, это катастрофическая потеря. В опорной зоне "Авангарда" играло 3-4 футболиста, они выиграли всю борьбу. Они просто били и бежали, цеплялись, зарабатывали стандарты.

А мы просто вышли поиграть в удовольствие. Думали, легко обыграем эту команду. По-моему, мы еще в очном матче их не побеждали. Мы недовольны игрой, может, где-то перегорели.

На нас давит результат, а "Авангард" просто приехал получить удовольствие от игры. Может, где-то давление на результат сковывает ребят в действиях. Мы плохо двигались. Центральные полузащитники просто отсутствовали, без них не было нападающих, флангов", – сказал Мазуренко.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко
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Источник:
BROVAR TV

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