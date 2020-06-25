Виталий Вернидуб: Половина слухов о Заре не соответствует действительности

В последнее время в СМИ все чаще стало появляться много информации с негативным фоном относительно луганской "Зари". Однако защитник команды Виталий Вернидуб заявляет, что не всему нужно верить.

- В последнее время вокруг "Зари" много слухов, каких-то инсайдов, негативного фона. Как команда реагирует на это?

- Вы же понимаете, когда команда пытается навязать борьбу грандам, а у нее не такой большой ресурс на общественное мнение, то конечно, что ее будут обсуждать, подбрасывая разнообразную информацию. Сейчас многие думают, что нам от этого труднее. Но могу заверить – ни в коем случае.

Мы знаем, что происходит в команде. Мы знаем, что у нас замечательный коллектив, заточенный под результат. Поэтому на слухи не обращаем внимание. Половина из них не соответствует действительности. Как сказал Юрченко, это нас даже радует иногда.