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Шахтер сдал очередные тесты на на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Результаты будут известны в ближайшие дни

Шахтер сдал очередные тесты на на COVID-19
Новина українською

Донецкий "Шахтер" традиционно раз в две недели сдал ПЦР-тесты на COVID-19.

Образцы доставлены в лабораторию, а результаты будут известны в ближайшие дни.

Напомним, в субботу 27 июня "Шахтер" в рамках 28-го тура Премьер-лиги примет на НСК "Олимпийский" луганскую "Зарю". Начало в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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