Премьер-лига
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Шахтер сдал очередные тесты на на COVID-19
Результаты будут известны в ближайшие дни
Донецкий "Шахтер" традиционно раз в две недели сдал ПЦР-тесты на COVID-19.
Образцы доставлены в лабораторию, а результаты будут известны в ближайшие дни.
Напомним, в субботу 27 июня "Шахтер" в рамках 28-го тура Премьер-лиги примет на НСК "Олимпийский" луганскую "Зарю". Начало в 19:30.
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Источник:ФК Шахтер
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