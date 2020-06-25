Шахтер сдал очередные тесты на на COVID-19

Донецкий "Шахтер" традиционно раз в две недели сдал ПЦР-тесты на COVID-19.

Образцы доставлены в лабораторию, а результаты будут известны в ближайшие дни.

Напомним, в субботу 27 июня "Шахтер" в рамках 28-го тура Премьер-лиги примет на НСК "Олимпийский" луганскую "Зарю". Начало в 19:30.