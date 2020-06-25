Скрипник: Уверен, что Шахтер спустя рукава играть не будет

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура УПЛ с "Шахтером".

- Виктор Анатольевич, насколько победа над "Десной" подняла команде настроение? С каким настроем тренируются луганчане в рамках подготовки к игре с "Шахтёром"?

- Любая победа даёт позитивные эмоции. И эти эмоции максимально концентрируются после хороших игр и качественно проделанной работы. Нами была добыта выездная победа против хорошего соперника. Убедительная победа. Она дала нам только хорошее настроение.

- С "Десной" команда отыграла весь матч при серьёзной жаре на максимальных кондициях, ни разу не просев. Можем ли мы говорить, что форма близка к предкарантинной?

- Да, тенденция идёт на улучшение. Мы победили в матче с "Колосом". На 60 минут нас хватило в матче с "Динамо". Сейчас была хорошая встреча с "Десной". Будем надеяться, что и дальше будет не хуже. Надеюсь, это не предел, и мы будем развиваться и дальше.

- Лично для вас кто сложнее: немотивированная основа "Шахтёра", ведь "горняки" уже чемпион или сверхмотивированная молодёжь донецкой команды, которая пробивает себе место в основу?

- Лично для меня труднее играть против мастеров, которые много умеют в футболе и играют по ситуации. Уверен, что наш будущий соперник, мотивирован он или нет, спустя рукава играть не будет. "Шахтёр" выходит на поле и делает свою работу хорошо. Не даром они досрочно стали чемпионами. Но мы будем смотреть на себя. Нам нужно набирать очки.

- Насколько у вас "болит голова" по поводу закрытия позиции центрального защитника в этой встрече, ведь Евгений Чеберко и Виталий Вернидуб пропустят игру из-за дисквалификации.

- У нас есть хорошие квалифицированные игроки, которые закроют эту позицию. Голова не болит. Вариант мы имеем. По разным причинам я его называть не буду. Но всё у нас в порядке и мы надеемся на те силы, которые имеем.