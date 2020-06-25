Лазарет Зари: Махарадзе выбыл до конца сезона, Иванисеня может сыграть с Шахтером

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

"Виталий Вернидуб в строю и уже тренируется в общей группе. Жаль, что он нам не поможет из-за перебора карточек.

Заури Махарадзе повредил приводящую. У него серьёзный надрыв. Выбыл где-то на 3-4 недели, то есть, до конца чемпионата.

У Димы Иванисени есть проблема с задней поверхностью бедра, но всё идёт на улучшение и надеюсь, в игре с "Шахтером" он нам поможет", - сказал Скрипник.

Напомним, что матч 28-го тура УПЛ "Шахтер" – "Заря" состоится 27 июня и начнется в 19:30.