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Панков: Милевский сказал, что самая большая ошибка в его карьере, что он не извинился перед Блохиным

Премьер-лига
(2 голосов)

Из-за ссоры с тренером Артем покинул киевский клуб

Панков: Милевский сказал, что самая большая ошибка в его карьере, что он не извинился перед Блохиным
Новина українською

Агент форварда Артема Милевского Александр Панков рассказал, почему его клиент в свое время покинул киевское "Динамо".

"Когда Артем поругался с Блохиным, он даже слышать эту фамилию не мог. Сейчас бы он с удовольствием с Олегом Владимировичем увиделся и поговорил.

После этой ссоры Артем честно и открыто сказал, что самая большая ошибка в его карьере то, что он не извинился перед ним. Он бы до сих пор играл в "Динамо", – сказал Панков.

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В статье: Артем Милевский Олег Блохин Динамо (Киев) Динамо (Брест) Александр Панков
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.06.2020 в 22:14
Все вийшло на добре, це чмо не грає за Динамо.
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