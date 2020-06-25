Панков: Милевский сказал, что самая большая ошибка в его карьере, что он не извинился перед Блохиным

Агент форварда Артема Милевского Александр Панков рассказал, почему его клиент в свое время покинул киевское "Динамо".

"Когда Артем поругался с Блохиным, он даже слышать эту фамилию не мог. Сейчас бы он с удовольствием с Олегом Владимировичем увиделся и поговорил.

После этой ссоры Артем честно и открыто сказал, что самая большая ошибка в его карьере то, что он не извинился перед ним. Он бы до сих пор играл в "Динамо", – сказал Панков.