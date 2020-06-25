Заря получила результаты тестов на коронавирус. Зараженных нет

"Заря" получала тесты на коронавирус, которые были сданы в понедельник.

Все результаты, как и ранее, отрицательные. Ни заражённых, ни больных в команде нет.

Таким образом, луганчане продолжают планово продолжают готовиться к игре с "Шахтёром", которая состоится в субботу 27 июня.