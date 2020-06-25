Премьер-лига
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Заря получила результаты тестов на коронавирус. Зараженных нет
Луганчане в порядке
"Заря" получала тесты на коронавирус, которые были сданы в понедельник.
Все результаты, как и ранее, отрицательные. Ни заражённых, ни больных в команде нет.
Таким образом, луганчане продолжают планово продолжают готовиться к игре с "Шахтёром", которая состоится в субботу 27 июня.
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Источник:ФК Заря
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