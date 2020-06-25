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Заря получила результаты тестов на коронавирус. Зараженных нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане в порядке

Заря получила результаты тестов на коронавирус. Зараженных нет
Новина українською

"Заря" получала тесты на коронавирус, которые были сданы в понедельник.

Все результаты, как и ранее, отрицательные. Ни заражённых, ни больных в команде нет.

Таким образом, луганчане продолжают планово продолжают готовиться к игре с "Шахтёром", которая состоится в субботу 27 июня.

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В статье: Заря (Луганск) коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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