Тесты на вирус в Динамо: результат отрицательный

В среду, 24 июня, футболисты, тренеры и административный персонал киевского "Динамо" сдали плановые тесты на COVID-19.

Сегодня клуб получил результаты тестирования, согласно которым, все тесты дали отрицательный результат.

Такми образом, команда продолжает в плановом режиме готовиться к ближайшей встрече с "Десной", которая в рамках 28-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 28 июня, в Чернигове (начало - в 19:30).