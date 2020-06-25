  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тесты на вирус в Динамо: результат отрицательный
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тесты на вирус в Динамо: результат отрицательный

Премьер-лига
(1 голосов)

У киевлян заболевших нет

Тесты на вирус в Динамо: результат отрицательный
Новина українською

В среду, 24 июня, футболисты, тренеры и административный персонал киевского "Динамо" сдали плановые тесты на COVID-19.

Сегодня клуб получил результаты тестирования, согласно которым, все тесты дали отрицательный результат.

Такми образом, команда продолжает в плановом режиме готовиться к ближайшей встрече с "Десной", которая в рамках 28-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 28 июня, в Чернигове (начало - в 19:30).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...