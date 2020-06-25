Премьер-лига
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Тесты на вирус в Динамо: результат отрицательный
У киевлян заболевших нет
В среду, 24 июня, футболисты, тренеры и административный персонал киевского "Динамо" сдали плановые тесты на COVID-19.
Сегодня клуб получил результаты тестирования, согласно которым, все тесты дали отрицательный результат.
Такми образом, команда продолжает в плановом режиме готовиться к ближайшей встрече с "Десной", которая в рамках 28-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 28 июня, в Чернигове (начало - в 19:30).
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Источник:ФК Динамо
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